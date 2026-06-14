Legia wkrótce z decyzją ws. Nsame. Bobić: to trudny temat

13:01, 14. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Legia.net

Legia Warszawa wciąż nie zdecydowała, co dalej z wygasającym kontraktem napastnika. Jean-Pierre Nsame rozmawia z klubem i czeka na finał tej sagi. O sytuacji Kameruńczyka mówi Fredi Bobić w wywiadzie dla portalu Legia.net.

Jean-Pierre Nsame
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fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Jean-Pierre Nsame

Legia analizuje sytuację Nsame

Legia Warszawa sfinalizowała już trzy transfery, a także przesądziła o losach większości piłkarzy, którym wygasały umowy. Pod znakiem zapytania stoi jeszcze przyszłość Jeana-Pierre’a Nsame oraz Artura Jędrzejczyka. Klub nie wyklucza zatrzymania tej dwójki i prowadzi rozmowy w celu ustalenia warunków współpracy.

Nsame miał fantastyczny start sezonu 2025/2026, ale później nabawił się poważnej kontuzji i do gry wrócił dopiero wiosną. Marek Papszun wiele razy z uznaniem wypowiadał się na temat jego pracy oraz umiejętności, dając do zrozumienia, że widzi dla niego przyszłość w zespole.

Decyzja w tej sprawie nie jest jednak łatwa i oczywista. Fredi Bobić podjął się tematu Nsame, informując, że wkrótce powinien zostać on wyjaśniony. Między stronami dalej toczą się negocjacje.

– Nsame to temat wymagający dokładnej analizy, bo nie chodzi wyłącznie o umiejętności piłkarskie Kameruńczyka. Jean-Pierre jest w Legii bardzo ważną postacią. To zawodnik z dużym doświadczeniem, bardzo ceniony w szatni. Musimy jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka będzie jego rola w przyszłości? Czy trener będzie mógł regularnie z niego korzystać? Czy będzie dostawał odpowiednią liczbę minut? Czy utrzymywanie tego miejsca w kadrze ma sens z perspektywy sportowej? To są kwestie, które trzeba przeanalizować. Drzwi do dalszej współpracy pozostają otwarte – przekazał działacz stołecznego klubu w wywiadzie dla portalu Legia.net.

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