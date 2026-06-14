Rashford w stałym kontakcie z trenerem. Ten klub jeszcze go nie skreślił

Marcus Rashford nie zostanie wykupiony przez Barcelonę. Co stanie się z nim latem? Jest łączony z kilkoma klubami, ale nie można przekreślać szans na pozostanie w Manchesterze United - sugeruje "The Sun".

fot. rosdemora Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford jednak zostanie w Manchesterze United?

Marcus Rashford liczył na pozostanie na Camp Nou, ale Barcelona zrezygnowała z jego wykupu. Zamiast tego, sprowadziła z Newcastle United Anthony’ego Gordona. Anglik po rocznym wypożyczeniu wróci natomiast na Wyspy Brytyjskie, choć jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Do tej pory wydawało się, że nie ma szans, aby znów grać na Old Trafford. Manchester United liczył bowiem, że Blaugrana zdecyduje się na transfer definitywny i problem zostanie ostatecznie rozwiązany.

Obecnie Rashford jest łączony z takimi gigantami, jak Bayern Monachium czy Arsenal. Wiele zależy od tego, jaką podejmie decyzję w kwestii wynagrodzenia, bowiem dotychczasowe jest zbyt duże w zasadzie dla każdego zainteresowanego. Bawarczycy będą skłonni sięgnąć po niego jedynie w przypadku, gdy ten zgodzi się na znaczną redukcję pensji.

Okazuje się jednak, że szanse na powrót do Manchesteru United nie są wcale zerowe. Klub w żadnym momencie go nie skreślił, a Michael Carrick utrzymuje z nim stały kontakt. Trener jest gotowy, aby wkomponować go do zespołu pod kątem przyszłego sezonu. Rashford podejmie ostateczną decyzję po odpadnięciu z mistrzostw świata, gdzie przebywa teraz z reprezentacją Anglii.

W sezonie 2025/2026 Rashford zanotował dla Barcelony 14 bramek oraz 14 asyst w 49 występach. To nie wystarczyło, aby klub skusił się na jego wykup.