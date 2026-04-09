Finał Pucharu Polski: kiedy mecz Górnik Zabrze – Raków Częstochowa?

21:28, 9. kwietnia 2026
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zmierzą się w tegorocznym finale Pucharu Polski. Na kiedy zaplanowano prestiżowe spotkanie na PGE Narodowym w Warszawie?

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Kiedy odbędzie się finał Pucharu Polski?

Górnik Zabrze poznał w czwartek rywala w finale Pucharu Polski. Zespół Michala Gasparika dzień wcześniej pokonał trzecioligowego Zawiszę Bydgoszcz 1-0. Oczywiście o zwycięstwo łatwo nie było, bowiem rywal dążył do odrobienia strat, ale z przebiegu całego spotkania to właśnie Górnik był stroną dominującą i zapracował na zasłużony awans do finału.

Przeciwnikiem Górnika będzie Raków Częstochowa, który po emocjonującym meczu pokonał GKS Katowice. O wyniku musiał zadecydował konkurs rzutów karnych. Regulaminowy czas gry zakończył się remisem 3-3 – do przerwy GieKSa prowadziła dwoma golami, ale po zmianie stron Medaliki wyszły nawet na prowadzenie. Ostatecznie goście wyrównali, a w dogrywce obie ekipy strzeliły po jeszcze jednej bramce.

Piłkarze Rakowa skutecznie egzekwowali rzuty karne, dlatego to oni zagrają o trofeum. Mecz Górnik Zabrze – Raków Częstochowa odbędzie się, już tradycyjnie, 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym. Formalnym gospodarzem będzie pogromca Zawiszy Bydgoszcz.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości