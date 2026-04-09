Finał Pucharu Polski: kiedy mecz Górnik Zabrze – Raków Częstochowa?

Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zmierzą się w tegorocznym finale Pucharu Polski. Na kiedy zaplanowano prestiżowe spotkanie na PGE Narodowym w Warszawie?

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Kiedy odbędzie się finał Pucharu Polski?

Górnik Zabrze poznał w czwartek rywala w finale Pucharu Polski. Zespół Michala Gasparika dzień wcześniej pokonał trzecioligowego Zawiszę Bydgoszcz 1-0. Oczywiście o zwycięstwo łatwo nie było, bowiem rywal dążył do odrobienia strat, ale z przebiegu całego spotkania to właśnie Górnik był stroną dominującą i zapracował na zasłużony awans do finału.

Przeciwnikiem Górnika będzie Raków Częstochowa, który po emocjonującym meczu pokonał GKS Katowice. O wyniku musiał zadecydował konkurs rzutów karnych. Regulaminowy czas gry zakończył się remisem 3-3 – do przerwy GieKSa prowadziła dwoma golami, ale po zmianie stron Medaliki wyszły nawet na prowadzenie. Ostatecznie goście wyrównali, a w dogrywce obie ekipy strzeliły po jeszcze jednej bramce.

Piłkarze Rakowa skutecznie egzekwowali rzuty karne, dlatego to oni zagrają o trofeum. Mecz Górnik Zabrze – Raków Częstochowa odbędzie się, już tradycyjnie, 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym. Formalnym gospodarzem będzie pogromca Zawiszy Bydgoszcz.