Pogoń szykuje zaskakujący ruch. Ekspansja w nowym kierunku! [NASZ NEWS]

Pogoń Szczecin dokonała już tego lata kilku ciekawych transferów, jak choćby sprowadzenie JP Nsame. Z naszych informacji wynika natomiast, że władze Dumy Pomorza chcą wykonać jeszcze jeden, dość zaskakujący krok.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Alex Haditaghi

W Pogoni (zawsze) dużo się dzieje

Od momentu przejęcia Pogoni przez Alexa Haditaghiego w klubie bardzo dużo się dzieje. Spłacanie dużych długów, transfery in i out, zmiany szkoleniowców. Nudy nie ma, a kolejny sezon też zapowiada się bardzo ciekawie.

Jak wiadomo, klub poprowadzi Oscar Garcia, który jeszcze niedawno pracował w Ajaksie Amsterdam. Potencjalną nową gwiazdą może być Jean-Pierre Nsame, a na tym nie koniec. W Pogoni ma zostać Attila Szalai, a więc gracz, który dobrze wprowadził się do klubu. I na boisku, i poza nim.

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Na tym jednak nie koniec zmian. Z naszych informacji wynika, że Alex Haditaghi chce dokonać kolejnego zakupu. Tym razem jednak nie piłkarza, a… klubu. Dokładniej chodziłoby o większościowy pakiet w klubie, który obecnie gra w Betlic 2. liga.

Wcześniej mówiło się o takiej możliwości w przypadku Świtu Szczecin, ale temat jest nieaktualny, do przejęcia tego klubu przez Pogoń nie dojdzie. Z naszych informacji wynika, że chodzi o klub w innym regionie kraju.

Cel rezerw pozostaje taki sam

Pogoń zyskałaby w ten sposób miejsce do rozwoju dla piłkarzy swojej akademii, a klub, którego nazwa jest w tym momencie utrzymywana w tajemnicy, miałby do dyspozycji zdolnych zawodników, dostałby też szeroko rozumiane wsparcie od Dumy Pomorza. Pod względem biznesowym, know how itd.

Pogoń nie zmieniałaby obecnej kadry menedżerskiej w tym klubie, natomiast poza wspomnianym wsparciem byłaby też skłonna dokładać po prostu finanse do jego rozwoju. Natomiast cel drugiej drużyny po spadku zostaje taki sam, czyli powrót o klasę wyżej.