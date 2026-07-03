Pogoń doszła do porozumienia z obrońcą. Duże wzmocnienie! [NOWE INFORMACJE]

Pogoń Szczecin buduje kadrę na nowy sezon i właśnie dokłada do drużyny bardzo istotny element. To wzmocnienie na pewno spodoba się kibicom Dumy Pomorza.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Defensywa wymagała wzmocnień

Pogoń Szczecin przeprowadziła tego lata kilka transferów, z których najgłośniejszym było sięgnięcie po JP Nsame, któremu skończył się kontrakt z Legią Warszawa. Kameruńczyk podpisał roczny kontrakt i ma szansę zostać nową gwiazdą Dumy Pomorza.

Już jakiś czas temu, o czym informowaliśmy jako pierwsi, Pogoń zdecydowała się też na przedłużenie umowy z Benjaminem Mendym, co klub oficjalnie ogłosił dwa dni temu. I właśnie obrona, a konkretnie jej środek, był tym „miejscem”, które należało solidnie wzmocnić.

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Jak wynika z informacji goal.pl tak się właśnie dzieje. Według naszej wiedzy Pogoń podpisze nowy kontrakt z Attilą Szalaim, a więc doświadczonym węgierskim obrońcą (49 występów w kadrze), który przez ostatnie pół roku grał w Szczecinie (14 spotkań w Ekstraklasie) na zasadzie wypożyczenia z TSG 1899 Hoffenheim.

Rozmawiali też z Miliciem i Pankovem!

Tym razem mamy do czynienia z transferem definitywnym. Szalai podpisze trzyletni kontrakt z Pogonią, z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Co ciekawe, Duma Pomorza, jak wynika z naszych informacji, rozmawiała też z Antonio Miliciem i Radoslavem Pankovem!

Ostatecznie wybór padł jednak na 28-letniego Węgra, który w trakcie półrocznego pobytu dał się poznać nie tylko jako dobry piłkarz, ale i osoba wprowadzająca bardzo dobrą energię do szatni i mentor młodszych zawodników.