Widzew Łódź nie musi na razie obawiać się utraty jednego ze swoich ważniejszych zawodników. Mariusz Fornalczyk odniósł się do medialnych spekulacji dotyczących swojej przyszłości.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Fornalczyk

Turcja na horyzoncie? Fornalczyk szczerze o swojej sytuacji

Widzew Łódź przygotowuje się do startu nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Jednym z zawodników, wokół których nie tak dawno pojawiały się transferowe doniesienia, jest Mariusz Fornalczyk. Skrzydłowy, który trafił do łódzkiego klubu z Korony Kielce, w czerwcu łączony był z możliwym wyjazdem zagranicznym. Media informowały o zainteresowaniu ze strony tureckiego Samsunsporu.

Sam piłkarz nie zamierza jednak nadawać takim doniesieniom większego znaczenia. W rozmowie z Goal.pl został zapytany zarówno o medialne spekulacje, jak i o ewentualną grę w Turcji w przyszłości. – To na pewno interesujący kierunek i dobra liga. Natomiast wszelkie plotki transferowe traktuję z dużym dystansem. Oczywiście znajomi czy rodzina czasem przesyłają mi takie informacje, ale nie skupiam się na nich. Jestem aktualnie zawodnikiem Widzewa i na tym się koncentruję – przyznał Fornalczyk w rozmowie z naszym serwisem.

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Słowa zawodnika nie pozostawiają większych wątpliwości. Obecnie Fornalczyk skupia całą swoją uwagę na przygotowaniach do nowego sezonu oraz walce o cele sportowe z łódzką ekipą. 23-latek w trakcie obszernego wywiadu wielokrotnie podkreślał, że nie wybiega myślami w przyszłość i nie zajmuje się rozważaniami dotyczącymi kolejnych transferów.

Piłkarz o presji i adaptacji w zespole

Zawodnik ma za sobą pierwszy sezon w barwach Widzewa. Chociaż sam przyznaje, że początki po przeprowadzce z Korony Kielce były trudniejsze, niż zakładał, końcówkę rozgrywek może zaliczyć do udanych. To właśnie jego bramka w meczu z Piastem Gliwice pomogła zespołowi zapewnić sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie.

Więcej na temat swojej przyszłości, celów Widzewa na nowy sezon, presji gry przy al. Piłsudskiego oraz kulis pierwszego roku w Łodzi, Fornalczyk opowiedział w rozmowie dla Goal.pl.