Real Madryt zarzucił sieć na gwiazdę Serie A. W grze 80 milionów euro

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Martin Baturina łączony z Realem Madryt

Real Madryt pozostaje niezwykle aktywny na rynku transferowym. Tego lata szeregi zespołu Królewskich zasilili już Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, Bernardo Silva i Marc Cucurella. Trener ekipy Los Blancos – Jose Mourinho – wciąż liczy jednak na kolejne wzmocnienia, aby jeszcze bardziej zwiększyć jakość oraz głębię kadry przed nadchodzącym sezonem. Wszystko wskazuje na to, że hiszpański gigant nie powiedział ostatniego słowa i w najbliższych tygodniach może przeprowadzić następne głośne transfery.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Estadio Santiago Bernabeu jest Martin Baturina. Według najnowszych doniesień Real Madryt dołączył do grona klubów zainteresowanych sprowadzeniem 23-letniego ofensywnego pomocnika. Pozyskanie Chorwata nie będzie jednak łatwym zadaniem. Como 1907 wyceniło bowiem swojego zawodnika na około 80 milionów euro, a o jego podpis zabiegają również inni czołowi przedstawiciele europejskiej piłki, co może znacząco utrudnić negocjacje.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dwudziestotrzykrotny reprezentant Chorwacji, którego łączy się także z Bayernem Monachium, Tottenhamem Hotspur oraz Aston Villą, występuje w barwach wspomnianego wyżej Como od lipca 2025 roku, gdy przeniósł się do włoskiego zespołu z Dinama Zagrzeb za 18 milionów euro. Wychowanek chorwackiego klubu szybko zaaklimatyzował się w Serie A i stał się jedną z najważniejszych postaci drużyny z Lombardii.

W minionym sezonie rozegrał 34 mecze, zdobył osiem bramek i zanotował cztery asysty. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, dlatego włodarze ze Stadio Giuseppe Sinigaglia nie zamierzają sprzedawać swojej gwiazdy za kwotę niższą od oczekiwanej.