Liverpool i powrót Thiago? Odpowiedź jest krótsza, niż się spodziewano

18:08, 5. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  talkSPORT

Thiago Alcantara odniósł się do ostatnich plotek o powrocie do Liverpoolu w roli asystenta Andoniego Iraoli. Mówił wprost o tym w talkSPORT, że nie ma takich planów.

Thiago Alcanatara
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thiago Alcanatara

Anfield znów w tle. Thiago przerwał milczenie

Thiago Alcantara, były pomocnik takich klubów jak FC Barcelona, Bayern Monachium oraz Liverpool, ponownie znalazł się w centrum medialnych spekulacji. Tym razem chodziło o możliwy powrót do ekipy z Anfield w nowej roli, związanej ze sztabem szkoleniowym i pracą u boku trenera Andoni Iraola.

Dyskusję podsyciły doniesienia oraz rozmowy w środowisku piłkarskim, jednak sam zainteresowany szybko rozwiał wątpliwości. Hiszpan odniósł się do całej sprawy wprost i bez pozostawiania pola do interpretacji. – Czy byłbym zainteresowany pracą w Liverpoolu? Nie, nie mam do tego odpowiednich uprawnień – mówił Thiago Alcantara w talkSPORT w rozmowie z podcastem prowadzonym Rio Ferdinanda.

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Wypowiedź była jednoznaczna i ucięła spekulacje dotyczące jego ewentualnej roli trenerskiej w Premier League. Thiago Alcantara podkreśla, że na obecnym etapie nie dysponuje wymaganymi kwalifikacjami, które pozwoliłyby mu objąć funkcję w sztabie szkoleniowym klubu tej klasy.

Chociaż nazwisko byłego reprezentanta Hiszpanii regularnie pojawia się w kontekście przyszłości Liverpoolu, to jego aktualne stanowisko jasno wskazuje, że droga do pracy w roli menedżerskiej lub asystenta wciąż pozostaje dla niego zamknięta. Na ten moment Thiago Alcantara skupia się na innych projektach, a temat powrotu na Anfield w nowej roli musi poczekać na dalszy rozwój wydarzeń.

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