Real dostał propozycję nie do odrzucenia. Wystarczy zapłacić 120 mln euro

Real Madryt wciąż rozgląda się za nowym pomocnikiem na przyszły sezon. Na biurko działaczy trafiła oferta pozyskania jednego z największych talentów Premier League, ale warunki transakcji mogą okazać się zbyt wygórowane.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Wharton znalazł się w kręgu zainteresowań Królewskich

Adam Wharton został zaoferowany Realowi Madryt przez pośredników reprezentujących zawodnika, donosi „Defensa Central”. Pomocnik Crystal Palace jest bardzo ceniony przez hiszpański klub, który od dłuższego czasu analizuje różne możliwości wzmocnienia środka pola. Na razie nie doszło jednak do rozpoczęcia negocjacji, a sprawa znajduje się na etapie wstępnych rozważań.

Największą przeszkodą pozostają oczekiwania finansowe angielskiego klubu. Crystal Palace wycenia 22-letniego reprezentanta Anglii na około 120 milionów euro. To kwota, którą Real Madryt uznaje za zbyt wysoką, zwłaszcza że przed rozpoczęciem kolejnych dużych inwestycji musi zadbać o zmniejszenie kadry i zbilansowanie wydatków po wcześniejszych transferach.

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Wharton ma za sobą znakomity sezon, który sprawił, że znalazł się na radarze największych klubów Europy. W barwach Crystal Palace rozegrał 51 spotkań i spędził na boisku blisko cztery tysiące minut. Jego rozwój od miesięcy obserwują również Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United oraz Tottenham, dlatego Real musi liczyć się z dużą konkurencją, jeśli zdecyduje się na konkretny ruch.

W Madrycie uważają, że Anglik idealnie pasuje do profilu pomocnika poszukiwanego po odejściu Toniego Kroosa i Luki Modricia. Jednocześnie Królewscy zdają sobie sprawę, że transfer będzie możliwy tylko w przypadku wcześniejszych sprzedaży swoich zawodników.