Kamiński bohaterem wielkiego transferu. Znany dziennikarz potwierdza

18:00, 5. lipca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Florian Plettenberg / Sky Sports

Jakub Kamiński zostanie nowym piłkarzem Benfiki Lizbona. Portugalski klub dopina ostatnie szczegóły związane z tym transferem - podaje Florian Plettenberg ze stacji Sky Sports.

Jakub Kamiński
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UKraft / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Benfica Lizbona sprowadzi Jakuba Kamińskiego

Jakub Kamiński ma za sobą bardzo udany sezon w barwach FC Koeln, do którego przed rozpoczęciem rozgrywek 2025/2026 został wypożyczony z Wolfsburga. Dobra postawa polskiego skrzydłowego sprawiła, że władze Kozłów zdecydowały się skorzystać z opiewającej na niespełna 6 milionów euro opcji wykupu 24-letniego zawodnika. Wszystko wskazuje jednak na to, iż Kamiński nie zagrzeje miejsca w Kolonii na dłużej. Nasz rodak posiada bowiem atrakcyjną klauzulę odstępnego, którą błyskawicznie zamierza aktywować jeden z czołowych europejskich klubów.

Jak poinformował znany dziennikarz Florian Plettenberg ze stacji „Sky Sports”, Jakub Kamiński zostanie nowym piłkarzem Benfiki Lizbona. Transfer jest już praktycznie dopięty, a do ustalenia pozostały jedynie ostatnie szczegóły formalne. 31-krotny reprezentant Polski osiągnął porozumienie z portugalskim gigantem w sprawie warunków długoterminowego kontraktu. Kwota transakcji wyniesie 20 milionów euro, ponieważ właśnie tyle stanowi wspomniana wyżej klauzula.

Mierzący 179 centymetrów atakujący, którym interesowali się również Brighton & Hove Albion oraz RB Lipsk, w minionej kampanii rozegrał 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich siedem bramek i zanotował pięć asyst, będąc jednym z najważniejszych zawodników FC Koeln. Wychowanek Szombierek Bytom w swoim piłkarskim CV ma również Lecha Poznań, z którego wypłynął na szerokie wody. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie Kamińskiego na mniej więcej 20 milionów euro, co opowiada sumie, jaką wyłoży za niego Benfica.

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