Alonso na łowach w Madrycie. Chelsea obserwuje piłkarza Realu

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Victor Valdepenas przymierzany do Chelsea

Chelsea ma za sobą bardzo rozczarowujący sezon, który zakończyła dopiero na 10. miejscu w tabeli Premier League. Taki wynik sprawił, że zespół The Blues nie wywalczył awansu do europejskich pucharów. Władze londyńskiego klubu postanowiły więc dokonać zmiany na ławce trenerskiej, powierzając prowadzenie drużyny Xabiemu Alonso. Hiszpański szkoleniowiec otrzymał zadanie odbudowy zespołu i stworzenia kadry, która ponownie będzie walczyć o najwyższe cele.

Na prośbę nowego trenera działacze Chelsea planują kolejne wzmocnienia składu. Kilka dni temu potwierdzono transfer Marco Palestry, a wkrótce na Stamford Bridge może trafić następny utalentowany zawodnik. Jak poinformował Ekrem Konur, londyńczycy zainteresowali się bowiem Victorem Valdepenasem z Realu Madryt.

Angielski klub uważnie monitoruje sytuację młodego Hiszpana i rozważa złożenie oficjalnej oferty za 19-letniego środkowego obrońcę. Chelsea będzie jednak musiała stawić czoła silnej konkurencji, ponieważ zdolnego piłkarza obserwują również AC Milan, Bologna, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt oraz Arsenal.

Valdepenas jest wychowankiem Rayo Vallecano, a do akademii La Fabrica dołączył w 2018 roku. Młody zawodnik ma już za sobą debiut w pierwszym zespole Realu, choć dotychczas rozegrał w nim tylko jedno spotkanie. W minionym sezonie wystąpił w 30 meczach trzeciej ligi w barwach drużyny rezerw, zdobywając dwie bramki i notując jedną asystę. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii na około 5 milionów euro, a jego rozwój przyciąga uwagę czołowych europejskich ekip.

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