Brazylia i Anglia z awansem do ćwierćfinału? Typy na niedzielne mecze 1/8 finału MŚ

W niedzielę 5 lipca rozegrane zostaną dwa kolejne mecze 1/8 finału MŚ, w którym poznamy drugą parę ćwierćfinalistów. Do walki staną Brazylia z Norwegią oraz Meksyk z Anglią. Oba pojedynki zapowiadają się bardzo emocjonująco. Co się w nich wydarzy? Sprawdź moją analizę oraz niedzielne typy na Mundial!

fot. Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Brazylii w meczu eliminacji MŚ z Kolumbią

W niedzielę 5 lipca rozegrane zostaną dwa kolejne mecze 1/8 finału MŚ, w którym poznamy drugą parę ćwierćfinalistów. Do walki staną Brazylia z Norwegią oraz Meksyk z Anglią. Oba pojedynki zapowiadają się bardzo emocjonująco. Co się w nich wydarzy? Sprawdź moją analizę oraz niedzielne typy na Mundial!

Brazylia vs Norwegia. Typy bukmacherskie na Mundial

Mecz pomiędzy Brazylią a Norwegią odbędzie się na Meadowlands Stadium w East Rutherford niedaleko Nowego Jorku. Pierwszy gwizdek tego pojedynku wybrzmi o 22:00 naszego czasu. Po raz ostatni drużyny te zmierzyły się ze sobą towarzysko w 2006 roku, kiedy to padł wynik 1:1.

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Brazylia: muszą wejść na wyższy poziom

Canarinhos do każdego Mundialu podchodzą z celu zdobycia mistrzostwa świata. Jest to bowiem najbardziej utytułowana reprezentacja na świecie z aż pięcioma tytułami mistrzów globu oraz dziewięcioma tryumfami w Copa America. Mimo ogromnego dorobku Brazylia miała ogromne problemy podczas kampanii eliminacyjnej, które jednak udało jej się przezwyciężyć i wywalczyć awans. Podopieczni Carlo Ancelottiego w fazie grupowej zgromadzili siedem punktów, remisując na początek 1:1 z Marokiem, a potem pokonując 3:0 Haiti oraz 3:0 Szkocję. Wyniki te przełożyły się na pierwsze miejsce w grupie C. W 1/16 finału Brazylijczycy pokonali 2:1 Japonię, lecz nie obyło się wówczas bez kłopotów, ponieważ do przerwy przegrywali 0:1 po nieudanej pierwszej połowie. W drugiej części meczu przejęli jednak inicjatywę i przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę. Teraz czeka ich zgoła trudniejsze zadanie, więc jeżeli chcą uniknąć blamażu, muszą zagrać lepiej niż z Japonią.

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Norwegia: już piszą historię

Norwegowie za sprawą awansu na tegoroczny Mundial wrócili na tę imprezę po 28-letniej nieobecności. Po losowaniu trafili do wymagającej grupy I z wicemistrzem świata, Francją, wicemistrzem Afryki, Senegalem oraz uzupełniającym stawkę Irakiem. Po zwycięstwach 4:1 z Iranem oraz 3:2 z Senegalem ekipa Stale Solbakkena zapewniła sobie awans i mogła stanąć do pojedynku o pierwsze miejsce z Francją. Przegrała jednak 1:4, przez co ostatecznie zajęła drugie miejsce w grupowej tabeli. W 1/16 finału Wikingowie pokonali 2:1 Wybrzeże Kości Słoniowej, po raz kolejny pokazując dużą skuteczność w ataku, która jest ich największym atutem. Dzięki awansowi do 1/8 finału team ten wyrównał najlepsze w historii wyniki z lat 1938 oraz 1998. Teraz ma więc szansę na zanotowanie najlepszego startu w dziejach. Zadanie będzie jednak bardzo trudne, ponieważ stanie w szranki z deklarującą walkę o złoto Brazylią.

Brazylia Norwegia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 lipca 2026 23:03

Co obstawiam?

Z widocznych wyżej kursów należy wywnioskować, że faworytami tego starcia będą Brazylijczycy. Choć na papierze Canarinhos dysponują mocniejszym zespołem, to jednak Norwegia to drużyna dobrze zorganizowana i – w dużej mierze dzięki Erlingowi Haalandowi – bardzo skuteczna w ataku, dlatego nie należy odbierać jej szans na sprawienie niespodzianki. Z tego powodu nie zdecyduję się tutaj na grę na strony, a zamiast tego pójdę w typ na bramki z obu stron. Zarówno Brazylia, jak i Norwegia prezentują ofensywny styl gry polegający na zdominowaniu rywala, dlatego liczę tutaj na ciekawe starcie, w którym dojdzie do wymiany ciosów. W STS typ na BTTS w omawianym meczu dostępny jest po kursie 1.68.

STS 1.68 obie drużyny strzelą gola Zagraj!

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Meksyk vs Anglia. Moje typy na dziś

Drugi z omawianych dziś meczów odbędzie się o 2:00 naszego czasu na Estadio Banorte w Mexico City. Poprzedni pojedynek Meksyku oraz Anglii miał miejsce 24 maja 2010 roku i było to towarzyskie starcie zakończone wynikiem 3:1 dla Anglii.

Meksyk: przełamią kolejną klątwę?

W Meksyku w związku z tegorocznym Mundialem od samego początku dało się wyczuć atmosferę ogromnego oczekiwania oraz nadziei. Przed czterema laty bowiem zespół El Tri odpadł już w fazie grupowej, a wcześniej na siedmiu z rzędu Mundialach pomiędzy 1994 a 2018 rokiem kończył przygodę na etapie 1/8 finału. Teraz udało mu się wyjść z grupy, pokonując 2:0 RPA (przełamał w ten sposób klątwę siedmiu przegranych meczów otwarcia turnieju), a także 1:0 Koreę Południową i 3:0 Czechy. W ten sposób z kompletem punktów zameldował się w 1/16 finału, gdzie bez większego problemu pokonał 2:0 Ekwador. Dzięki temu udało mu się przełamać kolejny impas, a mianowicie wygrać mecz fazy play-off. Teraz przed tym zespołem kolejna klątwa do złamania: przebicie się przez 1/8 finału. Zadanie to będzie bardzo trudne, ponieważ zespół trenera Javiera Aguirre podejmie Anglię, lecz z drugiej strony ma on wiele atutów, a największym z nich jest gra w defensywie. Meksyk to bowiem jedyny zespół, który na tym turnieju jeszcze nie stracił gola. Fakt, że mecz ten rozgrywany będzie w stolicy Meksyku, jest też kolejnym powodem, dla którego ma on prawo mieć spore nadzieje, że tym razem uda się przełamać wszystkie klątwy i zameldować w ćwierćfinale.

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Anglia: bez polotu, za to z wynikami

Synowie Albionu jak zawsze postrzegani są jako jedni z głównych faworytów do końcowego tryumfu na Mundialu. Nie inaczej jest i teraz, lecz jak na razie Anglia – delikatnie mówiąc – nie zachwyca swoim stylem, więc istnieje też spore grono sceptyków, jeśli chodzi o szanse podopiecznych Thomasa Tuchela na końcowy tryumf. Fakty są jednak takie, że Anglicy robią swoje, ponieważ wygrali zmagania w swojej grupie, pokonując 4:2 Chorwację, remisując 0:0 z Ghaną i wygrywając 2:0 z Panamą, a w 1/16 finału ogrywając 2:1 Demokratyczną Republikę Konga. Trzeba natomiast przyznać, że w grupowym starciu z Ghaną wyspiarze „popisali się” ogromną nieskutecznością, a w starciu z Demokratyczną Republiką Konga byli bliscy kompromitacji, ponieważ stracili gola w 7. minucie meczu i odwrócili wynik dopiero za sprawą bramek niezawodnego Harry’ego Kane’a w 75. oraz 86. minucie. Jeśli chcą powalczyć o mistrzostwo świata, muszą pokazać w nadchodzącym meczu sto procent potencjału, ponieważ Meksyk nie będzie dla nich łatwym rywalem.

Meksyk Anglia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 lipca 2026 23:03

Co obstawiam?

Dostępne w STS kursy pokazują, że należy spodziewać się umiarkowanie wyrównanego meczu z delikatnym wskazaniem na Anglię. Jeśli chodzi o kształt kadr, to zdecydowanie większą jakością dysponują Synowie Albionu. Natomiast, jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnią formę obu ekip i miejsce rozgrywania tego meczu, to są to argumenty mocno przemawiające na korzyść Meksyku. Tym razem również nie odważę się grać typów 1X2, ani na awans którejkolwiek z drużyn, a zamiast tego zastosuję BetBuilder w STS, w którym wybiorę under 3.5 gola oraz over 1/5 kartki. Spodziewam się tutaj dość zamkniętego meczu – przede wszystkim z uwagi na bardzo szczelną jak dotąd defensywę Meksykan – w którym będzie sporo walki. Sądzę zatem, że nie padną tutaj więcej niż trzy gole (w regularnym czasie gry), a ponadto sędzia przynajmniej dwukrotnie sięgnie do kieszonki celem ukarania któregoś z zawodników. Kurs na takie połączenie typów to 1.47, więc dobrze wygląda ono jako zamknięcie dzisiejszego dubla.

STS 1.47 BetBuilder: poniżej 3.5 gola i powyżej 1.5 kartki Zagraj!

Mój kupon na niedzielę 5 lipca

Oto moja propozycja kuponu na niedzielne mecze 1/8 finału MŚ. Typy pochodzą z oferty STS: