Co dalej z Miliciem? Polski klub chce przechwycić byłego piłkarza Lecha! [NASZ NEWS]

Pięć udanych lat w Lechu
Wprawdzie Antonio Milić właśnie zamknął swój rozdział w Lechu Poznań, ale to część jego piłkarskiej kariery, którą będzie wspominał z wielkim sentymentem. Kiedy 32-letni obecnie Chorwat przychodził do „Kolejorza”, to wcale nie było pewne, że zapisze się w annałach klubu aż tak złotymi zgłoskami.
Tymczasem Milić zdobył z Lechem trzy tytuły mistrza Polski, pokazał się też w europejskich pucharach. W barwach „Kolejorza” wystąpił 179 razy, strzelił 11 goli i zaliczył 8 asyst.
W żadnym innym klubie nie zagrał tak wielu spotkań. W KV Ostende było to 115 występów, w Hajduku Split 70, w Anderlechcie 25, a w Rayo Vallecano 20.
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Wprawdzie Milić jeszcze niedawno negocjował z Lechem przedłużenie umowy, ale ostatecznie strony nie doszły do porozumienia i gracz opuści mistrza Polski.
„Kolejorz” na jego miejsce zakontraktował już obrońcę z ligi francuskiej, o którym opowiedział nam francuski dziennikarz, dokładnie śledzący jego ostatni sezon, w FC Metz.
Zresztą, w tym okienku transferowym Lech idzie jak burza. Już dokonał kilku szeroko komentowanych transferów, a z naszych informacji wynika też, że chce byłą gwiazdę Ekstraklasy!
Byłby następcą Pazdana
Wracając jednak do Milicia. Z kilku źródeł docierają informacje, że jego nowy klub będzie zza granicy, że trzykrotny reprezentant Chorwacji opuści Ekstraklasę. To najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale… Doszły do nas wieści, że Milicia chętnie widziałaby u siebie Wieczysta Kraków!
Beniaminek Ekstraklasy po pożegnaniu się z Michałem Pazdanem szuka mocnego środkowego obrońcy, więc zwrócenie uwagi na Milicia w żaden sposób dziwić nie może. A i na jego kontrakt indywidualny na pewno Wojciecha Kwietnia byłoby stać.
Sponsor Wieczystej, po fiasku rozmów na temat jego dołączenia do Wisły, zamierza przeznaczyć spore środki na wzmocnienia beniaminka Ekstraklasy.