Dybala już zdecydował. Zwrot ws. przyszłości w Romie

Paulo Dybala jest coraz bliżej pozostania w Romie na kolejny sezon. Choć Argentyńczyk nie zaakceptował jeszcze wszystkich warunków nowej umowy, wszystko wskazuje na to, że porozumienie zostanie osiągnięte w najbliższych dniach.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Dybala bliski porozumienia z AS Romą

Paulo Dybala prowadzi z Romą końcowe negocjacje dotyczące nowego kontraktu. Włoskie media informują, że klub liczy na podpisanie umowy już na początku przyszłego tygodnia, choć do uzgodnienia pozostało jeszcze kilka istotnych kwestii.

Największe zastrzeżenia piłkarza dotyczą warunków finansowych. Propozycja Romy zakłada znaczącą obniżkę wynagrodzenia oraz przedłużenie kontraktu o rok, do czerwca 2027 roku. Klub jest jednak gotowy dopisać opcję automatycznego przedłużenia współpracy o kolejny sezon, co mogłoby związać Dybalę z Romą aż do 2028 roku.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mimo zainteresowania ze strony innych klubów, w tym Boca Juniors, Argentyńczyk chce pozostać w stolicy Włoch. Według wcześniejszych doniesień przekazał już przedstawicielom argentyńskiego klubu, że co najmniej przez kolejny sezon będzie występował w barwach Romy. Ważnym argumentem za pozostaniem mają być również względy rodzinne.

W najbliższych dniach rozmowy mają dokończyć przedstawiciele zawodnika, jego prawnicy oraz działacze Romy. Do ustalenia pozostają między innymi zapisy dotyczące bonusów. Dybala wróci do Rzymu za kilka dni, a w klubie mają nadzieję, że do tego czasu wszystkie formalności zostaną zamknięte i Gian Piero Gasperini będzie mógł rozpocząć przygotowania z jednym ze swoich najważniejszych piłkarzy.