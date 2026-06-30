Czołowy klub z Holandii chce Rosiaka! Śląsk może zarobić na byłym graczu Arsenalu [NASZ NEWS]

Dobry ruch Śląska
Michał Rosiak przyszedł do Śląska Wrocław rok temu, opuszczając Arsenal Londyn, do którego trafił za młodu z Kotwicy Kołobrzeg. W Anglii 20-letni obecnie Rosiak grał w drużynach juniorskich i młodzieżowych, ale w pewnym momencie skusił się na powrót do Polski.
Zainteresowanie jego usługami wyrażało kilka polskich klubów, a jednym z argumentów za Śląskiem miał być krótki kontrakt, nie wiążący gracza na długo.
Faktycznie, Rosiak związał się z pierwszoligowcem na rok, ale obie strony w marcu doszły do porozumienia w sprawie nowej umowy. Ostatecznie nastąpiła prolongata o kolejne dwanaście miesięcy.
20-latek ma za sobą bardzo udany sezon. W 22 meczach strzelił 4 gole i zaliczył 2 asysty, wydatnie pomagając Śląskowi w powrocie do elity.
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Czy jednak Rosiak zagra w Ekstraklasie w barwach Śląska? Z naszych informacji wynika, że o piłkarza mocno zabiega holenderskie Twente Enschede!
Ostatnie okienko na zarobek
Twente to czwarty zespół ostatniego sezonu holenderskiej ekstraklasy, klub, który zagra w europejskich pucharach (zacznie od II rundy eliminacji Ligi Europy).
Co ciekawe, kilka dni temu umowę z tym klubem podpisał inny utalentowany gracz Śląska, Krzysztof Kurowski, któremu skończył się kontrakt. W tym przypadku Śląsk nie zarobił.
Natomiast co do Rosiaka. W kuluarach można usłyszeć, że wrocławianie niezbyt chętnie patrzą na ewentualny transfer tego gracza.
Z drugiej strony obecne okienko jest praktycznie ostatnim, w którym Śląsk mógłby zarobić na tym graczu. Bo zimą piłkarz będzie już mógł podpisać umowę z nowym pracodawcą, oczywiście obowiązującą od lata 2027.
Co więc zrobi wrocławski klub? O tym przekonamy się już wkrótce.