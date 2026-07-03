Maurides odchodzi z Radomiaka! Napastnik wybrał niespodziewany kierunek [NOWE INFORMACJE]

16:25, 3. lipca 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Radomiak, podobnie jak inne kluby Ekstraklasy, przebudowywuje kadrę przed nowym sezonem. Klub opuści Maurides, który uda się w egzotycznym kierunku.

Piłkarze Radomiaka
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Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka

Czas na odejście

W Radomiaku tradycyjnie sporo się dzieje w kontekście transferów. Tradycyjnie duży ruch panuje wśród cudzoziemców. Są przyjścia, ale i odejścia. Ten drugi przypadek dotyczy Mauridesa, a więc napastnika, któryt zaznaczył swój ślad w tym klubie.

Teraz jednak jego przygoda z Radomiakiem się kończy. Kilka dni temu Szymon Janczyk z portalu weszlo.com informował, że Brazylijczyk ma dwie propozycje. Jedna to gruzińskie Dinamo Batumi, a druga to klub z drugiej ligi portugalskiej.

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Z naszych informacji wynika, że klamka zapadła. Napastnik Radomiaka wybrał egzotyczny wariant i przeniesie się do Gruzji, zostając nowym piłkarzem wspomnianego Dinamo Batumi.

Jego ogólny dorobek w Ekstraklasie to 81 spotkań, 17 goli i 10 asyst.

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