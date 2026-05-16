Xabi Alonso porozumiał się już z nowym klubem. Hiszpan zostanie nowym trenerem Chelsea. Fabirizio Romano rzucił słynne "Here we go", więc wkrótce możemy spodziewał się oficjalnego komunikatu.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso kilka miesięcy temu zakończył swój nieudany projekt w Realu Madryt. Od tamtego czasu Hiszpan pozostaje na piłkarskim bezrobociu. Wkrótce jednak trener wróci do pracy w klubie. Fabrizio Romano poinformował, że szkoleniowiec osiągnął pełne porozumienie z Chelsea. Włoski dziennikarz rzucił nawet słynne „Here we go”.

Od momentu zwolnienia Liama Roseniora mówiło się, że Xabi Alonso znajduje się w orbicie zainteresowań Chelsea. Mało kto wierzył w nawiązanie tej współpracy. Wydawało się, że hiszpański szkoleniowiec czeka na rozstanie Liverpoolu z Arne Slotem. W przeszłości 44-latek był przecież piłkarzem The Reds. Od przyszłego sezonu jednak będzie zasiadał na ławce londyńczyków.

Chelsea w ostatnich latach jest znana z dużej rotacji na ławce trenerskiej. Różnym szkoleniowcom po prostu nie udawało się osiągać sukcesów. Władze ze Stamford Bridge liczą teraz, że Xabi Alonso będzie odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu. Tylko czas pokaże, czy The Blues trafili z wyborem trenera.

W sobotnie popołudnie Chelsea miała ogromną szansę na sięgnięcie po trofeum. The Blues mierzyli się w finale Pucharu Anglii z Manchesterem City. Ostatecznie trofeum powędrowało do rąk podopiecznych Pepa Guardioli.