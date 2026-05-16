PressFocus Na zdjęciu: Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior

Porto pokonuje Santa Clarę i udanie kończy sezon 2025/26

FC Porto w swoim ostatnim meczu w sezonie 2025/26 mierzyło się przed własną publicznością z Santa Clarą. Drużyna Francesco Fariolego już jakiś czas temu zapewnili sobie tytuł mistrza Portugalii. W tym meczu mogliśmy zobaczyć polskie trio. Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior rozpoczęli starcie w wyjściowym składzie. Oskar Pietuszewski natomiast pojawił się na placu gry z ławki rezerwowych.

W pierwszej odsłonie nie oglądaliśmy wybitnego występu FC Porto. Gospodarze częściej operowali piłką, oddawali więcej strzałów, ale na nic się to zdało. Santa Clara miała szczelnie ustawioną defensywę i momentami potrafiła odgrozić się rywalom. Ostatecznie jednak zespołu schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem.

Po przerwie obejrzeliśmy wreszcie konkrety. Ale dopiero w 68. minucie. FC Porto wówczas wyszło na prowadzenie za sprawą Sidneya Limy, który wpakował futbolówkę do własnej bramki. Podopieczni Francesco Fariolego w pełni kontrolowali przebieg meczu do ostatniego gwizdka i udanie pożegnali sezon 2025/26.

W Polsce FC Porto zyskało na popularności na przestrzeni roku. Transfery Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora oraz Oskara Pietuszewskiego sprawiły, że fani w naszym kraju zaczęli nie tylko śledzić poczynania portugalskiej ekipy, ale także oglądać w telewizji. Sam klub wykorzystywał to w social mediach mocno promując naszych zawodników.

FC Porto – Santa Clara 1:0

Lima samobój (68′)