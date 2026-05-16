Ronaldo zostanie bez trenera w Al-Nassr. Jesus dostał ofertę życia

Jorge Jesus po zaledwie roku w Al-Nassr szykuje się do odejścia. Jak twierdzi A Bola, Portugalczyk ma przejąć Fenerbahce lub reprezentację Portugalii. Oznacza to, że Cristiano Ronaldo zostanie bez trenera.

Jorge Jesus ma zostawić Al-Nassr i wrócić do Europy

Al-Nassr jest blisko pierwszego od 2019 roku mistrzostwa kraju. Na kolejkę przed końcem mają pięć punktów przewagi nad Al-Hilal, ale ich rywale mają do rozegrania o jeden mecz więcej. Co ciekawe, trenerem zespołu jest Jorge Jesus, który w przeszłości świętował tytuł z drużyną z Rijadu. Okazuje się jednak, że Portugalczyk po zaledwie roku pracy może zmienić otoczenie.

Jesus został zatrudniony w Al-Nassr na początku sezonu 2025/2026. Jak podaje A Bola, kolejną kampanię może spędzić już w Europie. 71-latek ma być faworytem do przejęcia Fenerbahce, które proponuje mu ponad 15 milionów euro rocznie.

Co ciekawe, kierunek turecki to tylko jedna z opcji. Doświadczony szkoleniowiec wymieniany jest również w gronie kandydatów na selekcjonera reprezentacji Portugalii. Obecnie za wyniki drużyny narodowej odpowiada Roberto Martinez. Natomiast po Mistrzostwach Świata ma dojść do zmiany na ławce trenerskiej mistrzów Europy z 2016 roku.

Saudyjski gigant nie zamierza łatwo oddawać trenera. Po zakończeniu sezonu będą chcieli spotkać się z nim, aby omówić potencjalną przyszłość. Natomiast sam Jorge Jesus jest nastawiony na powrót do Europy. Warto dodać, że piłkarzem Al-Nassr jest m.in. Cristiano Ronaldo. Może zdarzyć się tak, że obaj spotkają się niebawem w drużynie narodowej, jeśli piłkarz nie skończy kariery w kadrze.