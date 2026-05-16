Camavinga coraz bliżej rozstania z Realem! Pojawiło się nowe zainteresowanie

15:23, 16. maja 2026
Kacper Karpowicz
Eduardo Camavinga w letnim okienku może opuścić Real Madryt. Francuz nie może narzekać na brak zainteresowania. Do walki o jego transfer włączył się Tottenham Hotspur - informuje "TEAMtalk".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga przeżywa trudne chwile w Realu Madryt. Coraz śmielej się mówi, że francuski zawodnik latem zmieni otoczenie. Na brak zainteresowania piłkarz Królewskich może nie narzekać, a jak się okazuje, do walki o jego transfer włączył się kolejny klub. Z informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk” dowiadujemy się, że 23-latek znalazł się na celowniku Tottenhamu Hotspur.

Zespół z Londynu jednak będzie miał olbrzymie trudności z zatrudnieniem Eduardo Camavingi. Koguty nie będą grały w przyszłym sezonie w europejskich pucharach, a na dodatek drużyna wciąż nie ma zapewnionego utrzymania w Premier League. Zdecydowanie wyżej stoją notowania Manchesteru United, Liverpoolu oraz Paris Saint-Germain, którzy też chcą mieć u siebie Francuza.

Trudne chwile Eduardo Camavingi przełożyły się też na reprezentację Francji. Didier Deschampes postanowił nie skorzystać z usług pomocnika Realu Madryt na zbliżających się Mistrzostwach Świata 2026. Brak powołania dla 23-latka jest sporą sensacją, ale na przestrzeni całego sezonu, zawodnik kompletnie nie zasłużył na wyjazd na mundial.

W obecnym sezonie Eduardo Camavinga rozegrał 42 spotkania w koszulce Realu Madryt. Francuz zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

