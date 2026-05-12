Chelsea przechytrzy Manchester City? Rywalizują o topowego pomocnika

Chelsea włączyła się do walki o sprowadzenie Elliota Andersona - podaje serwis CaughtOffside.com. 23-letni pomocnik do tej pory był głównie łączony z Manchesterem City, który uchodzi za faworyta w wyścigu o jego podpis.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Elliot Anderson

Elliot Anderson celem transferowym Chelsea

Elliot Anderson należy obecnie do czołowych pomocników występujących w Premier League. 23-letni Anglik imponuje wysoką formą w trwającym sezonie, co oczywiście nie przechodzi bez echa na rynku transferowym. Dotychczas największe szanse na sprowadzenie gwiazdora Nottingham Forest dawano dwóm gigantom z Manchesteru – City oraz United – przy czym faworytem w tym wyścigu miał być klub z niebieskiej części miasta. Dynamiczny pomocnik zwrócił na siebie uwagę dzięki świetnemu przeglądowi pola, jakości w rozegraniu oraz dużej wszechstronności.

Jak informuje brytyjski portal „CaughtOffside.com”, do walki o podpis Elliota Andersona dołączyła również Chelsea. Londyńczycy chcą uprzedzić konkurencję i sprowadzić środkowego pomocnika na Stamford Bridge podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Siedmiokrotny reprezentant Anglii mógłby zastąpić Enzo Fernandeza, który od pewnego czasu jest łączony z transferem do Realu Madryt. Chelsea widzi w nim zawodnika, wokół którego można budować środek pola na kolejne lata.

Elliot Anderson, którego Nottingham Forest wyceniło na ponad 100 milionów euro, prawdopodobnie będzie dążył do zmiany otoczenia już najbliższego lata. Anglik trafił do zespołu The Tricky Trees w lipcu 2024 roku z Newcastle United za około 40 milionów euro. W aktualnej kampanii playmaker rozegrał 48 spotkań, zdobył cztery bramki i zanotował trzy asysty. Kontrakt rozchwytywanego piłkarza z Nottingham Forest obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.