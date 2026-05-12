Serhou Guirassy przymierzany do europejskiej potęgi

Serhou Guirassy znalazł się na celowniku Tottenhamu Hotspur - poinformował we wtorkowy poranek dziennikarz Ekrem Konur na łamach portalu Fussball Daten. Taki transfer jest możliwy tylko w przypadku utrzymania ekipy Kogutów w Premier League.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Tottenham Hotspur ma na swoim koncie zaledwie 38 punktów i zajmuje dopiero 17. miejsce w tabeli Premier League. Drużyna Kogutów walczy więc o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, co jest ogromnym rozczarowaniem dla kibiców londyńskiego klubu. Ten sezon zdecydowanie nie należy do udanych w wykonaniu zespołu Spurs, który zawodzi zarówno pod względem wyników, jak i jakości gry. Władze Tottenhamu doskonale zdają sobie sprawę, że nadchodzącego lata konieczne będą poważne wzmocnienia, gdyż takie fatalne rezultaty nie przystoją klubowi z tak bogatą historią oraz wielkimi ambicjami.

Jak donosi Ekrem Konur na łamach portalu „Fussball Daten”, jednym z kandydatów do przeprowadzki do Londynu jest Serhou Guirassy. 30-letni napastnik może odejść z Borussii Dortmund podczas najbliższego letniego okienka transferowego, ponieważ chciałby spróbować nowego wyzwania w swojej karierze. Tottenham Hotspur ma szansę na jego sprowadzenie, ale wyłącznie w przypadku pozostania w Premier League. Według mediów za 26-krotnego reprezentanta Gwinei trzeba będzie zapłacić około 50 milionów euro.

Serhou Guirassy, którego przymierza się także do Barcelony czy Chelsea, przywdziewa koszulkę ekipy BVB od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Signal Iduna Park za 18 milionów euro ze Stuttgartu. Bilans afrykańskiego snajpera na boiskach Bundesligi robi ogromne wrażenie – 133 spotkania, 80 bramek oraz 8 asyst potwierdzają jego wysoką klasę. Doświadczony napastnik należy obecnie do najbardziej skutecznych zawodników ligi niemieckiej. Kontrakt Guirassy’ego z Borussią Dortmund obowiązuje do 2028 roku.