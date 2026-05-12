Jarrod Bowen odejdzie z West Hamu? Niespodziewany kierunek

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jarrod Bowen

Everton walczy o zakontraktowanie Jarroda Bowena

West Ham United nie może być pewny utrzymania w Premier League. Ekipa Młotów znajduje się obecnie w strefie spadkowej, mając na swoim koncie tylko 36 punktów i zajmując odległe 18. miejsce w tabeli. Jeśli londyński klub nie odwróci fatalnej sytuacji w końcówce sezonu, to latem należy spodziewać się poważnych zmian kadrowych. Spadek do Championship mógłby oznaczać konieczność sprzedaży kilku kluczowych zawodników, aby poprawić sytuację finansową oraz dokonać przebudowy zespołu przed kolejną kampanią.

Według najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski dziennik „Daily Mail”, jednym z piłkarzy mogących opuścić Stadion Olimpijski jest Jarrod Bowen. 22-krotny reprezentant Anglii z pewnością nie będzie narzekał na brak zainteresowania, jeśli zdecyduje się odejść z West Hamu United. Sytuację ofensywnego zawodnika monitoruje między innymi Everton, który zamierza rywalizować o jego podpis z Liverpoolem oraz Newcastle United. Media sugerują, że kwota ewentualnego transferu mogłaby wynieść od 50 do 60 milionów euro.

Jarrod Bowen reprezentuje barwy drużyny The Hammers od 2020 roku, kiedy przeniósł się do Londynu za ponad 20 milionów euro z Hull City. 29-latek w trwającym sezonie rozegrał 40 spotkań, zdobył 10 bramek oraz zanotował 11 asyst. Anglik może występować zarówno na skrzydle, jak i w roli klasycznej „dziewiątki”, co czyni go bardzo uniwersalnym piłkarzem. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, dlatego West Ham United zachowuje mocną pozycję negocjacyjną, aczkolwiek ewentualny spadek mógłby ją znacząco osłabić.