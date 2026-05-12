PSG obnażyło braki Bayernu. Ten transfer to obowiązek!

12:10, 12. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Christian Falk

Bayern Monachium zamierza latem wzmocnić ofensywę. Na szczycie listy życzeń znajduje się Anthony Gordon. Rywalizacja z PSG przesądziła o konieczności transferu kolejnego piłkarza do ataku.

Vincent Kompany
Obserwuj nas w
fot. diebilderwelt Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern wskazał cel transferowy. Musi go sprowadzić

Bayern Monachium celował w tym sezonie w potrójną koronę, ale nie zdołał wywalczyć awansu do finału Ligi Mistrzów. W półfinałowej rywalizacji lepsze okazało się Paris Saint-Germain, które wygrało oba spotkania. Bawarczycy mogą jeszcze potwierdzić dominację na krajowym podwórku, ale na wygranie rozgrywek europejskich muszą poczekać przynajmniej do przyszłego sezonu.

Dwumecz z PSG był również dużą lekcją dla pionu sportowego, który mógł w ten sposób zweryfikować, czy zespół jest gotowy do walki z największymi potęgami. W szczególności rewanżowe starcie miało obnażyć braki Bayernu w ofensywie, w tym przede wszystkim problem z jakościowym zmiennikiem. Na murawie pojawili się wówczas Lennart Karl czy Nicolas Jackson, ale nie dali odpowiedniego impulsu.

Latem Bayern zamierza więc ściągnąć kolejną gwiazdę do ofensywy. Ponownie spogląda w kierunku Premier League – stamtąd w ostatnich okienkach sprowadzał już przecież Luisa Diaza, Michaela Olisa czy Harry’ego Kane’a. Tym razem na szczycie listy życzeń znajduje się Anthony Gordon.

O transferze Anglika mówi się od tygodni. Faktem jest, że chce on przenieść się do Monachium, a jego agent pozostaje w bliski kontakcie z władzami klubu. Miał nawet uzgodnić wstępnie warunki współpracy. Na dzisiaj przeszkodą są natomiast oczekiwania Newcastle United – na sprzedaży gwiazdy chce zarobić nawet 90 milionów euro. Bayern takich pieniędzy nie zaoferuje.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości