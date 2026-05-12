Liverpool zdecydował. Xabi Alonso już wie

Liverpool notuje rozczarowujący sezon. Zgodnie z doniesieniami angielskich mediów The Reds mieli rozważać zmianę trenera. Jednym z kandydatów na nowego szkoleniowca był Xabi Alonso. Klub podjął decyzję w sprawie Hiszpana, o czym informuje David Ornstein.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Liverpool podjął decyzję ws. Xabiego Alonso

Po sezonie 2023/24 Liverpool opuścił Jurgen Klopp. Wydawało się, że następcą Niemca może zostać Xabi Alonso, jednak Hiszpan postanowił kontynuować pracę w Bayerze Leverkusen. The Reds postanowili zatrudnić Arne Slota, który niezwykle udanie zadebiutował w Premier League i sięgnął po mistrzostwo Anglii.

Jednak kolejne rozgrywki są dla ekipy z Merseyside dalekie od idealnych. Liverpool, mimo potężnych wydatków w letnim okienku transferowym, prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Po 36 kolejkach ekipa holenderskiego szkoleniowca nadal nie jest pewna udziału w następnej edycji Ligi Mistrzów. Włodarze The Reds mieli rozważać zmianę na stanowisku opiekuna drużyny.

Jednym z kandydatów na nowego trenera znowu stał się Xabi Alonso, który w styczniu został zwolniony z Realu Madryt. Wydawało się, że tym razem 44-latek faktycznie może pojawić się na Anfield Road. Jednak wszystko wskazuje na to, że nie dojdzie do zmiany na stanowisku szkoleniowca, o czym informuje David Ornstein.

Liverpool w pełni ufa Arne Slotowi i nie rozważa zatrudnienia swojego byłego piłkarza. Alonso może poprowadzić zespół z Premier League – Ornstein twierdzi, że Hiszpan znalazł się na radarze Chelsea.