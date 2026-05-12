Pietuszewski z kolejnym transferem? Agent ujawnił plan!

Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski szczęśliwy w Porto. Nie spieszy się z transferem

Oskar Pietuszewski to jeden z największym talentów w całej Europie. Zimą zamienił Jagiellonię Białystok na FC Porto – wydawało się wówczas, że zbyt szybko podjął decyzję o transferze zagranicznym i będzie miał spore problemy z grą. Błyskawicznie jednak wkomponował się do nowej drużyny i zabłysnął przebojowością. Wskoczył do pierwszego składu i do teraz nie oddał miejsca. W sumie rozegrał 17 spotkań, notując w nich trzy bramki oraz cztery asysty. Jest jednym z liderów ofensywy mistrza Portugalii.

Nie dziwi więc, że media już teraz spekulują o kolejnym wielkim transferze z jego udziałem. Tym razem już miałby dołączyć do giganta z czołowej europejskiej ligi. Kiedy do tego dojdzie? Z obozu zawodnika dochodzą uspokajające sygnały. Mariusz Piekarski oczywiście potwierdził, że zainteresowanie jest ogromne, ale jednocześnie nie planuje w najbliższym czasie negocjować jego przeprowadzki. Pietuszewski czuje się dobrze w FC Porto, gdzie może dalej się rozwijać. W przyszłym sezonie czeka go debiut w Lidze Mistrzów.

– Myślę, że zostanie. Zainteresowanie dalej jest gigantyczne, ale nie zamierzamy takiego ruchu. To byłoby kompletną głupotą. Oskar się świetnie czuje w Porto – jest szczęśliwy, łapie doświadczenie. Faktycznie, może za rok, jak będzie grał w Lidze Mistrzów, lidze portugalskiej, będzie weryfikacja i będzie mógł się zastanawiać, co dalej. To nie jest jednak tak, że musi odejść za rok. Może za dwa lata. Czy odbieram dużo telefonów od zainteresowanych klubów? Pomidor – wyjawił Piekarski dla „Foot Trucka”.