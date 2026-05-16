Carvajal poznał już decyzję. Przyszłość w Realu wyjaśniona

15:39, 16. maja 2026
Kacper Karpowicz
Dani Carvajal poznał już decyzję Realu Madryt. Hiszpański obrońca przestał widnieć w planach klubu. 34-latek opuści drużynę Królewskich wraz z końcem sezonu - przekazuje Mario Cortegana.

Dani Carvajal jest bez wątpienia legendą Realu Madryt. Od wielu tygodni trwały dywagacje w sprawie Hiszpana i jego wygasającej umowy. Jak się okazuje, Florentino Perez i spółka podjęli już decyzję. Mario Cortegana informuje, że wraz z końcem sezonu dobiegnie końca wieloletnia przygoda obrońcy na Estadio Santiago Bernabeu. 34-latek opuści drużynę jako wolny agent.

Jeszcze kilka tygodni temu była spora szansa, że Dani Carvajal będzie kontynuował karierę w Realu Madryt. Rozmowy kontraktowe miały zmierzać w odpowiednim kierunku, stąd najnowsze informacje mogą być zaskakujące. Królewscy mają już plan na obsadzenie prawej strony defensywy. I wydaje się, że przez wiele lat w tej roli głównie będzie występował Trent Alexander-Arnold.

Dani Carvajal spędził w Realu Madryt praktycznie całe życie. Tylko w latach 2012-2013 Hiszpan występował na wypożyczeniu, grając w Bayerze Leverkusen. Defensor jest wychowankiem Królewskich i święcił z klubem największe sukcesy. Z pewnością fani Los Blancos będą traktowali 34-latka jako żywą legendą drużyny.

Łącznie Dani Carvajal rozegrał w koszulce Realu Madryt aż 449 spotkań. Hiszpański obrońca zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 14 trafień, a także zaliczył 65 asyst.

