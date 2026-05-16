Arbeloa wskazał swojego następcę w Realu Madryt

Alvaro Arbeloa nie będzie trenerem Realu Madryt w przyszłym sezonie. Na konferencji prasowej hiszpański taktyk zasugerował, że byłby szczęśliwy, jeśli jego następcą zostanie Jose Mourinho.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Arbeloa namaścił Mourinho na kolejnego trenera Realu Madryt

Alvaro Arbeloa na początku roku niespodziewanie zaliczył sportowy awans. Z młodzieżowego zespołu przeniósł się do pierwszej drużyny Realu Madryt. Na stanowisku trenera zastąpił zwolnionego po porażce w finale Superpucharu Hiszpanii Xabiego Alonso. Choć podpisał dwuletni kontrakt, umowa zostanie rozwiązana po sezonie. Ze względu na kiepskie wyniki 43-latek straci pracę.

Zmiana trenera w Realu Madryt jest już przesądzona. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że Jose Mourinho zostanie nowym szkoleniowcem Los Blancos. Dla Portugalczyka byłby to powrót do stolicy Hiszpanii po trzynastu latach przerwy.

Na ostatniej konferencji prasowej Alvaro Arbeloa zabrał głos ws. plotek łączących Mourinho z Realem. Obecny szkoleniowiec zasugerował, że będzie szczęśliwy, jeśli to właśnie jego były trener zostanie jego następcą na ławce trenerskiej Królewskich.

– Jose był, jest i będzie jednym z nas. Jeśli to on będzie tu w przyszłym sezonie, będę bardzo szczęśliwy, widząc go z powrotem w domu – powiedział Alvaro Arbeloa, cytowany przez serwis Cope.

Mourinho w przeszłości prowadził Real w latach 2010-2013. Pod jego wodzą zespół sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Jego bilans to 178 meczów, 127 zwycięstw, 28 remisów i 23 porażki. Obecnie pracuje w Benfice.