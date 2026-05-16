Lewandowski w Manchesterze United? Legenda jest na tak

Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Taką decyzję przekazał w mediach społecznościowych. Rio Ferdinand zamieścił wpis, w którym przymierza Polaka do Manchesteru United.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski po czterech latach zdecydował się opuścić FC Barcelonę. W sobotę (16 maja) w południu zamieścił pożegnalny wpis na Instagramie. W najbliższą niedzielę po raz ostatni zagra w barwach Blaugrany na stadionie Spotify Camp Nou. Hansi Flick zapowiedział już, że Polak rozpocznie w wyjściowej jedenastce. Mecz z Realem Betis będzie okazją do godnego pożegnania 37-latka.

Na ten moment przyszłość Lewandowskiego pozostaje niewyjaśniona. Nowy klub nie został jeszcze wybrany, ale najbardziej prawdopodobnym kierunkiem wydaje się Arabia Saudyjska. Rio Ferdinand, czyli były angielski piłkarz zasugerował, że napastnik byłby idealnym wzmocnieniem dla Manchesteru United. Widzi w nim mentora dla Benjamina Sesko.

– Co za gość, co za zawodnik! Doświadczona opcja na przyszły sezon w Lidze Mistrzów i ktoś, kto pomoże w rozwoju Sesko – napisał Rio Ferdinand na platformie X.

Co ciekawe, Lewandowski w przeszłości mógł dołączyć do Manchesteru United. Za czasów Sir Alexa Fergusona mistrzowie Anglii mocno naciskali na pozyskanie Polaka. Zawodnik rozmawiał nawet z legendarnym menedżerem, ale finalnie nie zdecydował się na ten ruch. W przyszłym sezonie Czerwone Diabły zagrają w Lidze Mistrzów. Nic więc dziwnego, że szukają wzmocnień pierwszego składu.