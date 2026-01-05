Solskjaer gotowy wrócić na Old Trafford. Manchester United dostał propozycję

Manchester United po zwolnieniu Rubena Amorima poszukuje nowego menedżera. Według Fabrizio Romano Ole Gunnar Solskjaer zgłosił chęć poprowadzenia zespołu w roli trenera tymczasowego, bez względu na długość umowy.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Ole Gunnar Solskjær

Solskjaer gotowy do pracy w Man Utd

Manchester United po rozstaniu z Rubenem Amorimem nie spieszy się z ogłoszeniem następcy. Klub chce dokładnie przeanalizować dostępne opcje i dlatego zdecydował się na rozwiązanie tymczasowe. W najbliższych dniach drużynę poprowadzi Darren Fletcher.

Nowy wątek w sprawie trenera ujawnił Fabrizio Romano. Dziennikarz poinformował, że Ole Gunnar Solskjaer jest zainteresowany powrotem na Old Trafford w roli menedżera tymczasowego. Norweg miał jasno dać do zrozumienia, że jest gotowy objąć zespół nawet na krótki okres, niezależnie od długości kontraktu.

Taki scenariusz mógłby dać klubowi czas i spokój potrzebne do wyboru docelowego szkoleniowca. Solskjaer zna realia Manchesteru United i nie wymagałby długiego procesu wdrożenia. Jednocześnie jego powrót nie zamyka drogi do zmian latem, gdy rynek trenerski będzie znacznie szerszy.

W tle wciąż pojawia się kandydatura Olivera Glasnera. Według Football Insider trener Crystal Palace jest bardzo zainteresowany pracą na Old Trafford. Jego kontrakt wygasa po sezonie, co czyni go atrakcyjną opcją. Klub jednak nie podjął jeszcze żadnych wiążących decyzji.

Innymi kandydatami do przejęcia Czerwonych Diabłów są Enzo Maresca czy Laurent Blanc, a w medialnych spekulacjach przewijają się też Xavi, Gareth Southgate, a także Julian Nagelsmann.

Zobacz również: Juventus rozpoczął formalne rozmowy. Chce zawodnika Liverpoolu