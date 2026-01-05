Manchester United dostał sygnał. Ten trener chce pracować na Old Trafford

Manchester United szykuje się do wyboru nowego trenera. Według Football Insider Oliver Glasner bardzo poważnie myśli o pracy na Old Trafford i już zgłosił swoją gotowość do podjęcia wyzwania.

Glasner chciałby przejąć Man Utd

Manchester United po zwolnieniu Rubena Amorima przystępuje do wyboru nowego menedżera. Wśród kandydatów coraz mocniej przebija się Oliver Glasner, który dał się poznać jako solidny i nowoczesny trener podczas pracy w Premier League. Według informacji Football Insider Austriak byłby bardzo zainteresowany objęciem zespołu, mimo chaosu, jaki od lat towarzyszy klubowi.

Oliver Glasner kończy swoją przygodę z Crystal Palace. Jego odejście po sezonie jest uznawane za przesądzone, bo kontrakt wygasa latem, a rozmowy o przedłużeniu nie ruszyły. To sprawia, że Glasner staje się atrakcyjną opcją dla Manchesteru United, który mógłby sięgnąć po niego bez płacenia odszkodowania.

Po zwolnieniu Rubena Amorima zespół tymczasowo przejął Darren Fletcher, ale to rozwiązanie krótkoterminowe. W klubie rozważany jest scenariusz z trenerem przejściowym do końca sezonu, co pozwoliłoby spokojnie przygotować grunt pod letnią zmianę. Taki układ sprzyja Glasnerowi, który mógłby objąć drużynę bez presji.

Nazwisko Austriaka coraz częściej pojawia się też w notowaniach bukmacherów. Wyprzedza takich kandydatów jak Enzo Maresca czy Laurent Blanc, a choć w medialnych spekulacjach przewijają się też Xavi, Gareth Southgate czy Julian Nagelsmann, to właśnie Glasner ma dziś najsilniejsze powiązania z United.

