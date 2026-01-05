Juventus rozpoczął formalne rozmowy. Chce zawodnika Liverpoolu

Juventus pracuje nad zimowymi transferami, a jednym z celów jest powrót do klubu Federico Chiesy. Jak poinformował Fabrizio Romano, Stara Dama nawiązała formalny kontakt z otoczeniem zawodnika.

Juventus podjął oficjalną próbę transferu Chiesy

Juventus pod wodzą Luciano Spallettiego wyraźnie odżył. Zespół prezentuje się znacznie lepiej i choć niespodziewanie zgubił punkty w sobotnim pojedynku z Lecce to jest w dobrej pozycji, by walczyć o najlepszą czwórkę Serie A na koniec sezonu. A być może nawet o coś więcej.

Do tego potrzebuje jednak kilku wzmocnień. Włoskie media informują już od dłuższego czasu, że Bianconeri szukają nowego skrzydłowego i zawodnika do gry w środku pola. Jednym z zawodników łączonych z Juventusem jest Federico Chiesa. Włoch właśnie z Turynu trafił do Liverpoolu w 2024 roku, a teraz może wrócić do byłego klubu. Początkowo mogło się wydawać, że to tylko medialne spekulacje. Teraz jednak pojawiły się nowe informacje.

– Juventus nawiązał formalny kontakt, aby okazać zainteresowanie Federico Chiesą w kwestii możliwego powrotu w styczniu. Juve chce w tym miesiącu pozyskać skrzydłowego, a Chiesa jest doceniany. Decyzja należy do Liverpoolu i zawodnika, jest to dopiero wstępna faza – przekazał w serwisie „X” Fabrizio Romano.

Federico Chiesa pobytu w Liverpoolu nie może zaliczać do udanych. Pierwszy sezon był fatalny w jego wykonaniu. Obecny jest nieco lepszy, ale wciąż daleki od oczekiwań. Powrót do Turynu mógłby mu pomóc odzyskać dawny blask. Z pewnością to jeszcze nie koniec spekulacji w tym temacie.

