Manchester United poluje na defensora Borussii Dortmund

Manchester United może wybrać się na zakupy do Niemiec. Uwagę angielskiego klubu przykuł bowiem Julian Ryerson - poinformował Ekrem Konur z portalu Fussball Daten.

Julian Ryerson przymierzany do Manchesteru United

Manchester United zapowiada dużą aktywność podczas letniego okienka transferowego. Ekipa Czerwonych Diabłów ma spore szanse na awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów, gdzie będzie chciała zaprezentować się z jak najlepszej strony. Dlatego angielski klub planuje zwiększyć rywalizację w składzie, ściągając kilku zawodników o wysokiej jakości. Władze potęgi z Wysp Brytyjskich chcą wzmocnić kilka pozycji przed kolejnym sezonem.

Niewykluczone, że gigant z Old Trafford zdecyduje się na dodanie jakości na prawej stronie obrony. Jak podaje Ekrem Konur na łamach portalu „Fussball Daten”, na radar Manchesteru United trafił bowiem Julian Ryerson. Boczny defensor Borussii Dortmund jest ceniony za wszechstronność, solidność w obronie oraz aktywność w ofensywie. Nic więc dziwnego, że 28-latek przykuł uwagę Czerwonych Diabłów, które rozważają złożenie za niego propozycji.

41-krotny reprezentant Norwegii z powodzeniem występuje w barwach ekipy BVB od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Signal Iduna Park za mniej więcej 5 milionów euro z Unionu Berlina. W obecnym sezonie rozegrał 38 spotkań i zanotował aż 15 asyst. Mierzący 183 centymetry wahadłowy ma ważny kontrakt do 2028 roku. Jego wartość jest szacowana na około 35-40 milionów euro, więc z takim wydatkiem musi liczyć się Manchester United.