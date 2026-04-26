Bayern może wykupić Jacksona. Jest jeden warunek

15:41, 26. kwietnia 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski

Bayern Monachium potwierdził, że nie aktywuje klauzuli wykupu Nicolasa Jacksona. Jak podaje TEAMtalk, pozostanie napastnika na kolejny sezon nie jest jednak wykluczone.

Nicolas Jackson
Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Bayern może być zainteresowany sprowadzeniem Jacksona

Bayern Monachium nie aktywuje klauzuli wykupu Nicolasa Jacksona, co zostało potwierdzone przez dyrektora sportowego Maxa Eberla. Napastnik przebywa w niemieckim klubie na wypożyczeniu z Chelsea. Jednak jak się okazuje, wciąż realne jest sprowadzenie go na stałe.

W trakcie sezonu Senegalczyk pokazał się z niezłej strony. Grając obok Harry’ego Kane’a dobrze odnalazł się w roli zmiennika. Zdobył dziesięć bramek i dorzucił cztery asysty, co jest solidnym wynikiem. Dlatego Bayern znów rozważa transfer 24-latka.

Mimo to kluczowy jest jeden warunek. Bawarski gigant podejmie rozmowy tylko wtedy, jeśli The Blues obniżą swoje oczekiwania finansowe. Wcześniejsza umowa zakładała wykup za ponad 55 milionów funtów. Łącznie z opłatą za wypożyczenie kwota wzrosłaby do około 70 milionów. Dlatego działacze uznali ją za zbyt wysoką.

Również inne kluby takie jak Juventus i Milan monitorują sytuację snajpera. Pojawiają się doniesienia o innych zespołach Premier League m.in. Newcastle United i Tottenhamie Hotspur.

Obecnie przyszłość zawodnika pozostaje otwarta. Zarówno Chelsea, jak i sam piłkarz nie są pewni dalszej współpracy. Z kolei Bayern nie złożył jeszcze oferty, ale może wrócić do rozmów, jeśli warunki finansowe będą korzystniejsze.

Zobacz także: Real może zatrudnić tego trenera. Perez jest jego wielkim fanem

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości