Hiszpański trener zaproponował się Chelsea. To znane nazwisko

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Andoni Iraola chce pracować w Chelsea

Chelsea kilka dni temu zwolniła Liama Roseniora, który nie jest już trenerem ekipy The Blues. 41-letni Anglik prowadził drużynę ze Stamford Bridge jedynie nieco ponad sto dni i kompletnie nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Władze londyńskiego klubu postanowiły więc szybko dokonać zmiany na ławce szkoleniowej. Tymczasowym opiekunem zespołu Niebieskich został Calum McFarlane, który poprowadzi Chelsea do końca trwającej kampanii.

Poważnym kandydatem na nowego trenera angielskiego giganta jest Andoni Iraola, który zapowiedział odejście z AFC Bournemouth po zakończeniu sezonu. Jak ujawnił Fabrizio Romano, 43-letni Hiszpan jest chętny, by spróbować swoich sił na Stamford Bridge. To sprawia, że teraz wiele zależy od decyzji włodarzy Chelsea, którzy bardzo cenią warsztat szkoleniowca z Półwyspu Iberyjskiego. Iraola znajduje się wysoko na liście życzeń londyńczyków.

Iraola od lipca 2023 roku z powodzeniem prowadzi wspomnianą wyżej ekipę Wisienek, z którą notował dobre wyniki w Premier League. Ceniony menedżer zapowiedział jednak, że po obecnej kampanii chce poszukać nowego wyzwania. Praca w Chelsea byłaby dla niego ogromnym krokiem naprzód i szansą na walkę o najwyższe cele. Urodzony w miejscowości Usurbil trener wcześniej prowadził również Rayo Vallecano, CD Mirandes oraz AEK Larnakę.