Manchester United planuje rewolucję. Aż dwunastu piłkarzy na wylocie

Manchester United przed przyszłym sezonem zaplanował rewolucję kadrową. Z doniesień Daily Express wynika, że z klubem pożegnać się ma aż dwunastu zawodników. W tym gronie są m.in. Marcus Rashford, Andre Onana czy Casemiro.

Manchester United jest o krok od awansu do Ligi Mistrzów. Matematycznie potrzebują do tego jedynie czterech punktów. Najbliższe spotkanie podopieczni Michaela Carricka zagrają w poniedziałek (27 kwietnia) z Brentford przed własną publicznością. Terminarz do końca sezonu im sprzyja, ponieważ zagrają jeszcze m.in. z Sunderlandem i Nottingham Forest.

Latem na Old Trafford ma dojść do rewolucji kadrowej. Manchester United, żeby zredukować budżet płac, planuje pozbyć się aż dwunastu zawodników. Ma to pomóc zrobić miejsce na transfery nowych piłkarzy, którzy wzmocnią zespół przed Ligą Mistrzów.

Z informacji Daily Express wynika, że na wylocie znaleźli się tacy piłkarze jak Marcus Rashford, Casemiro, Rasmus Hojlund, Jadon Sancho czy Andre Onana. Oprócz nich są także mniej znani gracze jak Tyrell Malacia, Radek Vitek, Altay Bayindir, Toby Collyer, Dan Gore czy Tyler Fredericson. Bez przyszłości w klubie jest także Manuel Ugarte, którego uznano za niewypał transferowy.

Na ten moment Czerwone Diabły zajmują 3. miejsce w tabeli Premier League. Na swoim koncie mają 58 punktów, czyli tyle samo, co Liverpool i Aston Villa. Natomiast podopieczni Carricka mają o jeden mecz rozegrany mniej. Do Ligi Mistrzów awansuje TOP5.