GKS Katowice może sięgnąć po piłkarza Rakowa. Rozmawiali już latem

GKS Katowice latem może znów spróbować sprowadzić Ariela Mosóra z Rakowa Częstochowa. Rozmowy odbyły się już latem. Informacje w tej sprawie przekazał Sebastian Staszewski na kanale "Meczyki.pl".

Rafał Górak

GKS Katowice wróci do rozmów z obrońcą Rakowa?!

GKS Katowice w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie chyba trzeba nawet powiedzieć, że ekipa Rafała Góraka jest czarnym koniem rozgrywek. Przede wszystkim mają oni szansę na zakwalifikowanie się do europejskich pucharów pierwszy raz od wielu lat. Obecnie w tabeli PKO Ekstraklasy zajmują 6. miejsce z dorobkiem 44 punktów i stratą dwóch do czwartego Rakowa. Wszystko więc zapowiada walkę do samego końca.

Niemniej niezależnie od finalnego wyniku tego sezonu, Katowiczanie będą latem chcieli wzmocnić swój zespół na kilku pozycjach. Jedną z nich może być defensywa. Informacje na ten temat przekazał Sebastian Staszewski na kanale „Meczyki.pl”. Zdaniem dziennikarza, latem GieKSa wróci do tematu pozyskania Ariela Mosóra z Rakowa Częstochowa. Rozmowy na ten temat odbyły się już latem, ale wówczas defensor pozostał pod Jasną Górą.

Ariel Mosór w tym sezonie rozegrał w sumie 12 spotkań i zdobył jednego gola. Na murawie spędził łącznie 968 minut. Łącznie w barwach Rakowa Częstochowa wystąpił 24 razy. W przeszłości z powodzeniem reprezentował jednak Piasta Gliwice, gdzie był jednym z czołowych stoperów ligi. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-latka obecnie na 700 tysięcy euro. Jego kontrakt z tym klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

