Mbappe przeszedł badania. Real Madryt już wszystko wie

16:10, 26. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Kylian Mbappe doznał drobnego urazu w starciu z Betisem. Real madryt zlecił dodatkowe badania, aby poznać stan zdrowia Francuza. Jak donosi DAZN, nie wykryto żadnej kontuzji.

Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt ponownie zaliczył wpadkę, remisując z Realem Betis w ramach 32. kolejki La Liga (1:1). Na dodatek pod sam koniec spotkania boisku z drobnym urazem opuścił Kylian Mbappe. Królewscy od razu zlecili dodatkowe badania, aby poznać szczegóły stanu zdrowia. W niedzielę francuski piłkarz przeszedł badanie USG lewego mięśnia dwugłowego uda.

Z informacji, jakie przekazał DAZN wynika, że wynik badania był pozytywny. Mbappe nie doznał kontuzji, ale w ramach bezpieczeństwa jeszcze jedno badanie zostało zlecone na poniedziałek. Wtedy będzie można definitywnie stwierdzić, czy wszystko jest dobrze.

Mbappe to kluczowy piłkarz Los Blancos w tym sezonie. Łącznie we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 41 meczach, w których zdobył 41 goli i zanotował 6 asyst. Dla 27-latka będzie to drugi z rzędu rok, w którym nic nie wygra z Realem Madryt. Indywidualnie jest bardzo blisko zdobycia korony króla strzelców La Liga. Niewykluczone, że zgarnie także tytuł najlepszego strzelca w Lidze Mistrzów.

Podopieczni Alvaro Arbeloi skończą sezon na 2. miejscu w tabeli La Liga. Szanse na mistrzostwo są tylko iluzoryczne, a z Ligi Mistrzów odpadli w ćwierćfinale, przegrywając z Bayernem Monachium. Do końca sezonu w lidze pozostało im pięć spotkań.

