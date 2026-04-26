Palmer może odejść do Man Utd! Chelsea wyceniła gwiazdora

Chelsea może stanąć przed trudną decyzją dotyczącą przyszłości Cole’a Palmera przed letnim oknem transferowym. Według Football Insider rośnie zainteresowanie ze strony Manchesteru United.

Na zdjęciu: Cole Palmer

Manchester United obserwuje sytuację Palmera

Chelsea znajduje się w skomplikowanej sytuacji sportowej przed kolejnym sezonem. Słabe wyniki w lidze mogą oznaczać brak awansu do Ligi Mistrzów. To z kolei wpływa na przyszłość kluczowych zawodników.

Cole Palmer jest jednym z najważniejszych elementów ofensywy zespołu. Pełni rolę lidera i napędza grę drużyny w ataku. Jego znaczenie sprawia, że budzi zainteresowanie największych klubów.

Manchester United wykazuje konkretne zainteresowanie Palmerem, o czym mówi się już od kilku tygodni. To może uruchomić rozmowy między klubami w najbliższym czasie. Chelsea nie zamierza jednak łatwo oddać swojej gwiazdy. Klub ustalił potencjalną cenę na poziomie 130 milionów funtów. Taka kwota ma odstraszyć zainteresowane zespoły i zabezpieczyć przyszłość piłkarza.

Eksperci zwracają uwagę na trudności związane z tak dużą transakcją. Tylko nieliczne kluby są w stanie spełnić takie wymagania finansowe. Wśród nich wymienia się Real Madryt oraz Paris Saint Germain.

Przyszłość Palmera pozostaje więc otwarta mimo jasno określonej wyceny. Wszystko zależy od rozwoju sytuacji sportowej oraz ofert, które pojawią się latem. Chelsea może stanąć przed jedną z najważniejszych decyzji ostatnich lat.

