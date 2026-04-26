Bayern Monachium sprzeda Michaela Olise? Zapadła decyzja

Michael Olise jest nietykalny w Bayernie Monachium. Max Eberl, dyrektor sportowy niemieckiego klubu, w rozmowie ze stacją ZDF zapewnił, że francuski skrzydłowy pozostanie na Allianz Arenie. To zła wiadomość dla Realu Madryt oraz Liverpoolu.

Michael Olise jest jednym z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji w Europie. 24-letni skrzydłowy to czołowa postać Bayernu Monachium, z którym sięgnął po mistrzostwo Bundesligi, awansował do półfinału Ligi Mistrzów oraz zameldował się w finale Pucharu Niemiec. Bawarski gigant walczy o potrójną koronę, a ogromny udział w tych sukcesach ma właśnie francuski zawodnik. Nic dziwnego, że jego forma przykuwa uwagę potentatów.

Chrapkę na sprowadzenie Olise mają między innymi hiszpański Real Madryt oraz angielski Liverpool, którzy poszukują nowego skrzydłowego z najwyższej półki. Wszystko wskazuje jednak na to, że zainteresowani będą musieli obejść się smakiem. Na temat przyszłości cenionego Francuza stanowczo wypowiedział się bowiem dyrektor sportowy Bayernu.

– Michael Olise jest absolutnie nietykalny. Ani przez moment, nawet przez sekundę, nie myśleliśmy o jego sprzedaży – powiedział Max Eberl w rozmowie ze stacją telewizyjną „ZDF”. To jasny sygnał, że włodarze z Monachium nie zamierzają siadać do negocjacji.

Urodzony w Londynie reprezentant Francji występuje w barwach drużyny Die Roten od lipca 2024 roku, gdy przeniósł się na Allianz Arenę z Crystal Palace za 53 miliony euro. Od tego czasu rozwój ofensywnego piłkarza wyraźnie przyspieszył. W aktualnym sezonie rozegrał 46 spotkań, zdobył 19 bramek oraz zaliczył aż 29 asyst. Według fachowego serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie mniej więcej 140 milionów euro.