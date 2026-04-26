Widzew ucieka ze strefy spadkowej. Kolejny mecz bez porażki [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Carlos Isaac i inni zawodnicy Widzewa Łódź

Widzew pokonuje Motor Lublin 2:0

Widzew Łódź wciąż walczy o utrzymanie w Ekstraklasie. W niedzielne popołudnie podejmował u siebie Motor Lublin, który znajduje się w środku tabeli. Co ciekawe obie drużyny przegrały swoje poprzednie mecze, ale jednocześnie Widzewiacy nie przegrali czterech ostatnich spotkań u siebie.

Ekipa Aleksandar Vukovicia wyszła na prowadzenie już w 15. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i małym zamieszaniu w polu karnym bramkę zdobył Carlos Isaac. Asystę przy tym trafieniu zanotował Przemysław Wiśniewski.

Widzew prowadzi z Motorem! 👊 Carlos Isaac trafia do siatki! ⚽



Prowadzenie na 2:0 zostało podwyższone na początku drugiej połowy. Bramkę zdobył Lukas Lerager, a asystę na swoje konto zaliczył Sebastian Bergier.

Jest to piąte spotkanie z rzędu bez porażki u siebie i aktualnie Widzew znajduje się tuż nad strefą spadkową. Z kolei Motor na 9. miejscu. Następny mecz Widzewiacy zagrają z Legią Warszawa 1 maja, a Motorowcy z Lechem Poznań dzień później.

