Widzew ucieka ze strefy spadkowej. Kolejny mecz bez porażki [WIDEO]

16:42, 26. kwietnia 2026
Patryk Kucharski
Widzew Łódź w 30. kolejce Ekstraklasy podejmował Motor Lublin. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 2:0.

PressFocus Na zdjęciu: Carlos Isaac i inni zawodnicy Widzewa Łódź

Widzew Łódź wciąż walczy o utrzymanie w Ekstraklasie. W niedzielne popołudnie podejmował u siebie Motor Lublin, który znajduje się w środku tabeli. Co ciekawe obie drużyny przegrały swoje poprzednie mecze, ale jednocześnie Widzewiacy nie przegrali czterech ostatnich spotkań u siebie.

Ekipa Aleksandar Vukovicia wyszła na prowadzenie już w 15. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i małym zamieszaniu w polu karnym bramkę zdobył Carlos Isaac. Asystę przy tym trafieniu zanotował Przemysław Wiśniewski.

Prowadzenie na 2:0 zostało podwyższone na początku drugiej połowy. Bramkę zdobył Lukas Lerager, a asystę na swoje konto zaliczył Sebastian Bergier.

Jest to piąte spotkanie z rzędu bez porażki u siebie i aktualnie Widzew znajduje się tuż nad strefą spadkową. Z kolei Motor na 9. miejscu. Następny mecz Widzewiacy zagrają z Legią Warszawa 1 maja, a Motorowcy z Lechem Poznań dzień później.

