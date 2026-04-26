Lech kontra Legia. Oficjalne składy na klasyk PKO Ekstraklasy

16:10, 26. kwietnia 2026
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Hitowy mecz pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa elektryzuje fanów. Obaj trenerzy przedstawili już swoje oficjalne składy na to starcie.

Obserwuj nas w
Na zdjęciu: Marek Papszun

Oto składy na mecz Lech – Legia

Rywalizacja Lecha Poznań z Legią Warszawa zawsze wzbudza wielkie emocje. Właściwie niezależnie od tego w jakich okolicznościach toczy się ten pojedynek, w jakiej formie jest jedna lub druga drużyna, to i tak wszyscy fani PKO Ekstraklasy wyczekują tego pojedynku. To bowiem prawdziwy ligowy klasyk, dwie czołowe ekipy ostatnich dwóch dekad walczą o cenne punkty.

To spotkanie zapowiada się jednak szczególnie. Kolejorz bowiem chce wygrać, aby odskoczyć od grupy pościgowej w walce o mistrzostwo Polski. Wojskowi z kolei liczą na to samo, ale w kontekście walki o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Z pewnością gdyby udało się im zainkasować trzy punkty w Poznaniu, temat spadku zostałby zakończony. O to nie będzie jednak łatwo. Szczególnie, że trenerzy wystawili swoje najmocniejsze jedenastki.

Oto oficjalne składy Lecha Poznań oraz Legii Warszawa na hitowy mecz 30. kolejki rozgrywek 2025/26.

Lech Poznań: Mrozek – Pereira, Gumny, Mońka, Gurgul – Kozubal, Ouma – Walemark, Gholizadeh, Bengtsson – Ishak

Legia Warszawa: Hindrich – Piątkowski, Augustyniak, Pankov – Wszołek, Szymański, K. Urbański, Elitim, Kun – Adamski, Rajović

