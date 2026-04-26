Piłkarz Widzewa Łódź na radarze Slovan Bratysława

16:45, 26. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Samuel Kozlovsky, lewy obrońca Widzewa Łódź, znalazł się na radarze Slovan Bratysława. Słowak mógłby wrócić do swojego byłego klubu, o czym donosi serwis "Futbalove Zakulisie".

Samuel Kozlovsky na celowniku krajowego giganta

Widzew Łódź w tym sezonie radzi sobie bardzo słabo. Wszyscy spodziewali się przecież walki o najwyższe cele, a tymczasem trzeba drżeć o utrzymanie w PKO Ekstraklasy. Na finiszu sezonu nic nie jest co prawda pewne, ale wielu uważa, że ekipa z Serca Łodzi jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do degradacji. Z pewnością jednak zwycięstwo nad Motorem Lublin pomoże im aby uniknąć najgorszego.

Niemniej latem w klubie spodziewać można się kolejnych wielkich zmian i to nawet niezależnie od ostatecznego wyniku tego sezonu. Z pewnością przynajmniej kilku graczy odejdzie, a wśród nich może zajedzie się Samuel Kozlovsky. Lewy obrońca Widzewa Łódź znalazł się bowiem na radarze Slovan Bratysława, o czym poinformował serwis „Futbalove Zakulisie”. Dla Słowaka byłby to powrót do byłego klubu, w którym spędził kilka lat.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

W tym sezonie Samuel Kozlovsky rozegrał w sumie 20 spotkań i zanotował w nich jedną asystę. 26-latek w Widzewie ma blisko 50 gier na koncie. Jeśli chodzi z kolei o ekipę Slovana Bratysława, to poza występami w zespołach juniorskich oraz rezerwach, dwukrotnie zagrał w tej drużynie. Serwis „Transfermarkt” wycenia jednokrotnego reprezentanta Słowacji na 600 tysięcy euro.

Zobacz także: Widzew ucieka ze strefy spadkowej. Kolejny mecz bez porażki [WIDEO]