Andoni Iraola po sezonie opuści Bournemouth. Jaki klub poprowadzi hiszpański szkoleniowiec? Jedną z opcji jest pozostanie w Premier League.

Iraola żegna się z Bournemouth. Anglia czy Hiszpania?

Trzy lata i koniec – po zakończeniu sezonu 2025/26 Andoni Iraola rozstanie się z Bournemouth. To Hiszpan wypełni obecną umowę i po jej wygaśnięciu odejdzie z Vitality Stadium. 43-latek do tej pory poprowadził The Cherries w 121 spotkaniach. Przed nim jeszcze sześć meczów w trwających rozgrywkach.

Iraola w swoim CV ma pracę w takich zespołach, jak AEK Larnaka, CD Mirandes i Rayo Vallecano. Do Anglii trafił w lipcu 2023 roku. Jaki będzie kolejny przystanek w karierze trenerskiej legendarnego piłkarza Athleticu Bilbao? Wydaje się, że w grę wchodzą wyłącznie dwie opcje – pozostanie w Premier League lub powrót do La Liga.

– Prowadzenie AFC Bournemouth było dla mnie zaszczytem i jestem dumny z tego, co wspólnie osiągnęliśmy. Jestem wdzięczny zawodnikom i pracownikom, z którymi miałem okazję współpracować. Uważam, że to odpowiedni moment, bym się wycofał, ale zawsze będę nosił w sercu wspaniałe wspomnienia związane z tym klubem – przyznał Hiszpan na konferencji prasowej.

David Ornstein informuje o dwóch potencjalnych pracodawcach Iraoli. To Crystal Palace i Athletic Bilbao. W Londynie 43-latek miałby zastąpić Oliver Glasner, z kolei w Bilbao Ernesto Valverde.