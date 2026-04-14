Rozchwytywany trener odchodzi z klubu. La Liga czy Premier League?

16:22, 14. kwietnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór

Andoni Iraola po sezonie opuści Bournemouth. Jaki klub poprowadzi hiszpański szkoleniowiec? Jedną z opcji jest pozostanie w Premier League.

Andoni Iraola
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Iraola żegna się z Bournemouth. Anglia czy Hiszpania?

Trzy lata i koniec – po zakończeniu sezonu 2025/26 Andoni Iraola rozstanie się z Bournemouth. To Hiszpan wypełni obecną umowę i po jej wygaśnięciu odejdzie z Vitality Stadium. 43-latek do tej pory poprowadził The Cherries w 121 spotkaniach. Przed nim jeszcze sześć meczów w trwających rozgrywkach.

Iraola w swoim CV ma pracę w takich zespołach, jak AEK Larnaka, CD Mirandes i Rayo Vallecano. Do Anglii trafił w lipcu 2023 roku. Jaki będzie kolejny przystanek w karierze trenerskiej legendarnego piłkarza Athleticu Bilbao? Wydaje się, że w grę wchodzą wyłącznie dwie opcje – pozostanie w Premier League lub powrót do La Liga.

– Prowadzenie AFC Bournemouth było dla mnie zaszczytem i jestem dumny z tego, co wspólnie osiągnęliśmy. Jestem wdzięczny zawodnikom i pracownikom, z którymi miałem okazję współpracować. Uważam, że to odpowiedni moment, bym się wycofał, ale zawsze będę nosił w sercu wspaniałe wspomnienia związane z tym klubem – przyznał Hiszpan na konferencji prasowej.

David Ornstein informuje o dwóch potencjalnych pracodawcach Iraoli. To Crystal Palace i Athletic Bilbao. W Londynie 43-latek miałby zastąpić Oliver Glasner, z kolei w Bilbao Ernesto Valverde.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości