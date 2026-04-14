Alvarez szykuje się do transferu. Zaplanował nawet pożegnanie

Alvarez odejdzie latem z Atletico. Ten klub jest faworytem

Julian Alvarez ma przed sobą kluczowe tygodnie. Jego Atletico Madryt walczy o Ligę Mistrzów oraz Puchar Króla. Jednocześnie media od miesięcy spekulują na temat jego przyszłości, łącząc go z hitowym transferem. Wiele wskazuje na to, że po sezonie faktycznie dojdzie do przeprowadzki z jego udziałem. Argentyńczyk planuje pożegnanie i liczy, że drużyna zakończy tę kampanię w dobrym stylu.

Z informacji „El Nacional” wynika, że Alvarez jest przekonany do letniego transferu. Zanim do tego dojdzie, chce zwieńczyć przygodę z Atletico sukcesem. Wierzy, że zespół będzie w stanie sięgnąć po przynajmniej jedno trofeum, a o swojej decyzji zamierza poinformować kolegów z szatni przy okazji finałowego starcia w Pucharze Króla.

Dla Alvareza będzie to dobry moment na odejście. Nie pozostawi zespołu z niczym i będzie miał poczucie wykonanej misji. Jaki będzie następny krok snajpera? Oczywiście o jego transferze marzy Barcelona, ale w tym przypadku kluczową kwestią są warunki finansowe. Atletico oczekuje za swojego gwiazdora minimum 100 milionów euro i jest to kwota, z którą Blaugrana najprawdopodobniej nie zdoła się zmierzyć. Faworytem w wyścigu o Alvareza jest więc Arsenal, który widzi w nim nowego lidera ofensywy. Premier League jest dla niego idealnym miejscem do dalszego rozwoju – w przeszłości już tam występował, ale w Manchesterze City nie mógł wygrać rywalizacji z fenomenalnym Erlingiem Haalandem.