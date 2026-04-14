Real pracuje nad hitowym transferem. Gwiazdor szuka domu w Madrycie

Enzo Fernandez jest coraz bliżej przeprowadzki do Realu Madryt. Jak poinformował serwis ElNacional.cat, argentyński pomocnik szuka już domu w stolicy Hiszpanii.

Enzo Fernandez w ostatnim czasie otwarcie mówił o chęci zamieszkania w Madrycie i planach gry w Realu. Takie słowa nie spodobały się włodarzom Chelsea, którzy ukarali go zawieszeniem na dwa mecze. Trener ekipy The Blues – Liam Rosenior – nie brał więc pod uwagę 25-letniego pomocnika przy ustalaniu składu w dwóch poprzednich spotkaniach przeciwko Manchesterowi City (0:3) w Premier League oraz Port Vale (7:0) w Pucharze Anglii. Cała sytuacja tylko podsyciła spekulacje dotyczące przyszłości Argentyńczyka.

Według informacji mediów londyński klub nie wyklucza sprzedaży swojej gwiazdy, zwłaszcza jeśli nie uda się awansować do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Chelsea nie chce również zatrzymywać zawodnika na siłę, gdy ten wyraźnie sugeruje chęć zmiany otoczenia.

Co więcej, jak poinformował we wtorkowy poranek serwis „ElNacional.cat”, 40-krotny reprezentant Argentyny rozpoczął już poszukiwania domu w Madrycie, co wskazuje, że jego potencjalne przenosiny do tamtejszego Realu nabierają coraz bardziej realnych kształtów.

Enzo Fernandez trafił na Stamford Bridge w styczniu 2023 roku za 120 milionów euro z Benfiki Lizbona. Od tego czasu w barwach zespołu Niebieskich rozegrał 161 spotkań, zdobył 28 bramek i zanotował 29 asyst. Kontrakt środkowego pomocnika obowiązuje aż do 2032 roku, co oznacza, że ewentualna transakcja będzie bardzo kosztowna. Mówi się o kwocie przekraczającej 100 milionów euro, jaką Królewscy musieliby przeznaczyć na jego transfer.