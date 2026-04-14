Manchester United zatrzyma go na dłużej. Porozumienie o krok

13:36, 14. kwietnia 2026
Sebastian Janus Źródło:  Manchester United

Manchester United widzi w swoim piłkarzu lidera środka pola na lata. Kobbie Mainoo powinien przedłużyć umowę z klubem. Na jego temat wypowiedział się Michael Carrick.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

Mainoo coraz bliżej nowej umowy z Manchesterem United

Manchester United ma przed sobą kilka kluczowych decyzji, a jedna z nich dotyczy obsady ławki trenerskiej na przyszły sezon. Władze klubu wyraźnie czekają na to, w jakim stylu Michael Carrick dokończy obecną kampanię. Nadrzędnym celem jest awans do Ligi Mistrzów, który dzięki niemu stał się możliwy. To właśnie pod wodzą Anglika drużyna znacząco poprawiła wyniki i wskoczyła na podium tabeli Premier League. Carrick ma duże szanse, aby pozostać na stanowisku również na kolejny rok, ale nie może sobie pozwolić na gorszy okres.

Na pewno klub działa w innych tematach. Po zwolnieniu Rubena Amorima wrócił do rozmów kontraktowych z Kobbiem Mainoo. Młody pomocnik nie miał po drodze z portugalskim menedżerem i był nawet gotowy odejść. Sytuacja diametralnie się zmieniła po zatrudnieniu Carricka, który z miejsca przywrócił go do gry.

Manchester United widzi w Mainoo lidera środka pola na kolejne lata. Ma być jedną z twarzy projektu na Old Trafford. Jego obecna umowa obowiązuje tylko do 2027 roku, a dodatkowo jest on jednym z najsłabiej opłacanych graczy w drużynie. Na mocy nowego porozumienia ma się to zmienić.

– Oczywiście chcemy, żeby pozostał na Old Trafford. Jest coraz bliżej, więc jesteśmy optymistami w tym temacie – zaznaczył Carrick, pytany o sytuację 20-letniego Anglika.

