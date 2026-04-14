Leao łączony z przenosinami do giganta. To byłby głośny ruch

Rafael Leao może odejść z Milanu w letnim okienku transferowym. Jak podaje Ekrem Konur, chrapkę na sprowadzenie 26-letniego skrzydłowego ma między innymi Arsenal.

Arsenal może sprowadzić Rafaela Leao

Rafael Leao może opuścić AC Milan podczas zbliżającego się wielkimi krokami letniego okienka transferowego. 26-letni skrzydłowy rozgrywa bardzo przeciętny sezon, a w ostatnim czasie kibice na San Siro dali wyraz swojemu niezadowoleniu, wygwizdując Portugalczyka. Urodzony w Almadzie piłkarz inkasuje niezwykle wysoką pensję, dlatego mediolański klub może rozważyć jego sprzedaż, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną formę. Wydaje się, że Leao nie będzie narzekał na brak propozycji, gdy tylko rynek transferowy zostanie otwarty.

Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla lewego napastnika jest Premier League. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, chęć zakontraktowania mierzącego 188 centymetrów zawodnika wykazuje między innymi Arsenal.

Kanonierzy szukają wzmocnienia formacji ofensywnej, tym bardziej że przyszłość Leandro Trossarda i Gabriela Martinellego stoi pod znakiem zapytania. Leao znajduje się również na radarach Liverpoolu, Manchesteru City, Aston Villi oraz Newcastle United.

43-krotny reprezentant Portugalii broni barw Milanu od sierpnia 2019 roku, kiedy to przeniósł się na San Siro z LOSC Lille za niespełna 50 milionów euro. W trwającej kampanii wychowanek Sportingu Lizbona rozegrał 26 spotkań, zdobył 10 bramek i zanotował 2 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 65 milionów euro, co odpowiada oczekiwaniom włoskiego klubu.