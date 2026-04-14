PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United wybiera spośród dwóch kandydatów

Manchester United jest na dobrej drodze, by zakończyć ten sezon awansem do Ligi Mistrzów. Aktualnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli Premier League, ale znajdująca się za nim Aston Villa ma tyle samo punktów w dorobku. Ekipa Michaela Carricka przez długi czas spisywała się świetnie, ale ostatnio nieco spuściła z tonu. Wygrała tylko jedno z czterech ligowych spotkań – w międzyczasie podzieliła się punktami z Bournemouth oraz przegrała z Newcastle United i Leeds United.

Sytuacja wciąż jest dobra, biorąc pod uwagę pierwszą część sezonu i wyniki pod wodzą Rubena Amorima. Manchester United zwleka z kluczowymi decyzjami do końca sezonu, tak aby mieć pewność, co udało się osiągnąć. Pod znakiem zapytania wciąż stoi przyszłość Carricka, który objął zespół po nowym roku. Piłkarze są po jego stronie i liczą na dalszą współpracę, ale władze klubu jeszcze nie są do niego w pełni przekonane.

Wydawało się, że Manchester United będzie chciał sięgnąć po bardziej doświadczonego trenera. W mediach wymieniano kandydatury Luisa Enrique, Xabiego Alonso czy Mauricio Pochettino, ale żaden z nich nie będzie pracował na Old Trafford. „TEAMtalk” twierdzi, że w gabinetach rozważa się obecnie tylko dwie opcje – zatrzymanie Carricka lub zakontraktowanie Juliana Nagelsmanna.

O Nagelsmanna może być ciężko o tyle, że jest on jeszcze związany z niemiecką federacją i niebawem czekają go występy na mistrzostwach świata. Ewentualny słaby wynik może skłonić strony do zakończenia współpracy, a wówczas Manchester United spróbowałby go zatrudnić.