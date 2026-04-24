Rosenior pracował w Chelsea 106 dni. Dostał kilka milionów odprawy

19:56, 24. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Chelsea straciła cierpliwość do Liama Roseniora po zaledwie 106 dniach pracy. Anglik został zwolniony po nieco ponad trzech miesiącach. Jak podaje Sky Sports, jego odprawa wyniesie 4 mln funtów.

Liam Rosenior
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Liam Rosenior na początku stycznia został następcą Enzo Mareski w Chelsea. Wybór niedoświadczonego Anglika wywołał duże niezadowolenie wśród kibiców. Ich obawy po czasie zostały potwierdzone, ponieważ wyniki The Blues uległy znacznemu pogorszeniu. W efekcie po zaledwie 106 dniach szkoleniowiec został zwolniony, choć jego kontrakt obowiązywał aż do 2032 roku.

Ostatnim meczem, w którym prowadził zespół było spotkanie z Brighton, które przegrali (0:3). Bezpośrednio po nim pojawiła się informacja o rozstaniu z trenerem. Media od razu sugerowały, że Rosenior zgarnie ponad 20 milionów funtów odszkodowania.

Sky Sports poinformowało, że rekompensata za zerwanie kontraktu wcale nie będzie aż tak duża. Ich zdaniem 41-latek otrzyma równowartość rocznego wynagrodzenia, a więc ok. czterech milionów funtów. Patrząc jednak na to, że pracował nieco ponad trzy miesiące, to kwota i tak robi wrażenie. Dodajmy, że Londyńczycy wykupili go z Strasbourga za ok. 1,5 mln funtów.

Rosenior prowadził Chelsea w 23 meczach. Jego bilans to 11 zwycięstw, 2 remisy i 10 porażek. Średnio pod jego wodzą drużyna zdobywała 1,52 punktu na mecz. Poprzednio pracował we francuskim Strasbourgu w latach 2024-2026, z którym awansował do europejskich pucharów. W swoim CV ma także Hull City oraz Derby County.

